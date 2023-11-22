Экономисты оценили закредитованность бизнеса в Алтайском крае
По мнению специалистов, уровень закредитованности продолжит расти
22 ноября 2023, 07:15, ИА Амител
Экономисты оценили уровень закредитованности предпринимателей в Алтайском крае. Их слова передает радиостанция Бизнес ФМ Барнаул.
Ранее СМИ писали о том, что долги россиян и бизнеса впервые в истории превысили 101 триллион рублей. Две трети этой суммы – если быть точнее, 70,5 триллиона – это кредиты предпринимателей.
Шалаев отметил, что 101 триллион – не самая большая сумма закредитованности, а если перевести ее в доллары, то рост уровня замедлится или может совсем остановиться. Также эксперт добавил, что люди продолжат брать кредиты, потому что уровень потребления растет.
Большую сумму выданных кредитов ЦБ объясняет восстановлением деловой активности в экономике. Рост кредитования подтверждают и в Алтайском фонде МСП. Подразделение организации – Центр предоставления гарантий – выступает поручителем, когда предприниматели берут деньги в банках-партнерах.
"По данным на середину ноября, при гарантийной поддержке регионального центра "Мой бизнес" предприятиями сферы малого и среднего бизнеса привлечено кредитов на сумму более 4 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года – порядка 1,8 млрд рублей. Таким образом, темп роста выдачи кредитов под гарантийное обеспечение составил 233%, ну или привычнее говорить – увеличился в 2,3 раза", – рассказала руководитель Центра предоставления гарантий Наталья Магель.
Отмечается, что "Мой бизнес" также занимается выдачей предпринимателям микрозаймов. Как рассказали в Алтайском фонде финансирования предпринимательства, в этом году бизнесменам выдали больше миллиона рублей – это 349 займов. На этот вид поддержки вырос спрос у молодежного бизнеса и женского предпринимательства. Есть и заметный рост инвестиционных займов.
При этом отмечается, что кредитная политика в стране ужесточается и вскоре брать займы будет сложнее. К этому стремится ЦБ.
08:59:13 22-11-2023
Развитие бизнеса - один из основных приоритетов государства. Именно поэтому кредиты сейчас практически не доступны для предпринимателей. Учитывая курс рубля за последние полгода, вообще не понятно как они выживают. Если ЦБ ещё поднимет ставку многие наверное просто завяжут с бизнесом
14:20:32 22-11-2023
"Шалаев отметил" - кто такой Шалаев??