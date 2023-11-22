Экономисты оценили закредитованность бизнеса в Алтайском крае

По мнению специалистов, уровень закредитованности продолжит расти

22 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Экономисты оценили уровень закредитованности предпринимателей в Алтайском крае. Их слова передает радиостанция Бизнес ФМ Барнаул.

Ранее СМИ писали о том, что долги россиян и бизнеса впервые в истории превысили 101 триллион рублей. Две трети этой суммы – если быть точнее, 70,5 триллиона – это кредиты предпринимателей.

Шалаев отметил, что 101 триллион – не самая большая сумма закредитованности, а если перевести ее в доллары, то рост уровня замедлится или может совсем остановиться. Также эксперт добавил, что люди продолжат брать кредиты, потому что уровень потребления растет.

Большую сумму выданных кредитов ЦБ объясняет восстановлением деловой активности в экономике. Рост кредитования подтверждают и в Алтайском фонде МСП. Подразделение организации – Центр предоставления гарантий – выступает поручителем, когда предприниматели берут деньги в банках-партнерах.

"По данным на середину ноября, при гарантийной поддержке регионального центра "Мой бизнес" предприятиями сферы малого и среднего бизнеса привлечено кредитов на сумму более 4 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года – порядка 1,8 млрд рублей. Таким образом, темп роста выдачи кредитов под гарантийное обеспечение составил 233%, ну или привычнее говорить – увеличился в 2,3 раза", – рассказала руководитель Центра предоставления гарантий Наталья Магель.

Отмечается, что "Мой бизнес" также занимается выдачей предпринимателям микрозаймов. Как рассказали в Алтайском фонде финансирования предпринимательства, в этом году бизнесменам выдали больше миллиона рублей – это 349 займов. На этот вид поддержки вырос спрос у молодежного бизнеса и женского предпринимательства. Есть и заметный рост инвестиционных займов.

При этом отмечается, что кредитная политика в стране ужесточается и вскоре брать займы будет сложнее. К этому стремится ЦБ.