Экономия, скорость и доступность: "Пятерочка" доставляет продукты за один рубль

Акция действует на все заказы на сумму от 499 рублей

02 августа 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K821Q

Продуктовая корзина / Фото: пресс-служба магазина "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка" развивает собственный сервис доставки. С начала 2023 года он охватил еще 330 населенных пунктов России – от небольших поселков до крупных городов. В ходе расширения сервиса были изучены особенности спроса в больших и малых населенных пунктах.

Специалисты выяснили, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн чел.) в список самых продаваемых товаров вошли:

сахар;

овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты);

молоко;

хлеб;

бананы.

Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки "Красная цена": яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д.

В небольших городах и поселках (население до 100 тыс. чел.) чаще всего покупают совсем другие категории товаров:

напитки;

корм для кошек;

детские смеси;

чипсы;

замороженные полуфабрикаты;

колбасные изделия.

Одним из действенных способов повышения лояльности покупателей стала акция "Доставка за рубль". Акция действует на все заказы на сумму от 499 рублей с 15 июня до 4 сентября 2023 года.

"Доставка продуктов на дом – это ключевой элемент комфорта. Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдаленных регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги "Доставки за рубль" доказывают, что нам это удается: с начала запуска акции нами было доставлено более 3 млн заказов", – отмечает руководитель маркетинга "Пятерочка Доставка" Денис Нуждин.

ООО "Агроторг"

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