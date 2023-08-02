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Экономия, скорость и доступность: "Пятерочка" доставляет продукты за один рубль

Акция действует на все заказы на сумму от 499 рублей

02 августа 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K821Q

Продуктовая корзина / Фото: пресс-служба магазина "Пятерочка"
Продуктовая корзина / Фото: пресс-служба магазина "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка" развивает собственный сервис доставки. С начала 2023 года он охватил еще 330 населенных пунктов России – от небольших поселков до крупных городов. В ходе расширения сервиса были изучены особенности спроса в больших и малых населенных пунктах.

Специалисты выяснили, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн чел.) в список самых продаваемых товаров вошли:

  • сахар;
  • овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты);
  • молоко;
  • хлеб;
  • бананы.

Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки "Красная цена": яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д.

В небольших городах и поселках (население до 100 тыс. чел.) чаще всего покупают совсем другие категории товаров:

  • напитки;
  • корм для кошек;
  • детские смеси;
  • чипсы;
  • замороженные полуфабрикаты;
  • колбасные изделия.

Одним из действенных способов повышения лояльности покупателей стала акция "Доставка за рубль". Акция действует на все заказы на сумму от 499 рублей с 15 июня до 4 сентября 2023 года.

"Доставка продуктов на дом – это ключевой элемент комфорта. Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдаленных регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги "Доставки за рубль" доказывают, что нам это удается: с начала запуска акции нами было доставлено более 3 млн заказов", – отмечает руководитель маркетинга "Пятерочка Доставка" Денис Нуждин.

ООО "Агроторг"

Комментарии 6

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Гость

13:10:49 02-08-2023

Не айс магазин!

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Гость

14:40:09 02-08-2023

А бухло с сигаретами доставляют?

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Гость

15:39:24 02-08-2023

ОТ слова СОВСЕМ НЕ АЙС!!!!!!!!!!!!! и периодически=-систематически бонусы сгорают, в связи со сбоем в их системах! За наш счет наживаются!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

16:05:02 02-08-2023

ФУФЛО Пятерочка!

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Гость

16:28:16 02-08-2023

а мне 5ка нравится больше марашки и магнита... так что не гоните)

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Гость

20:52:39 02-08-2023

Гость (16:28:16 02-08-2023) а мне 5ка нравится больше марашки и магнита... так что не го... И куры там дешевле и вообще всё!

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