Экономия, скорость и доступность: "Пятерочка" доставляет продукты за один рубль
Акция действует на все заказы на сумму от 499 рублей
02 августа 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K821Q
Торговая сеть "Пятерочка" развивает собственный сервис доставки. С начала 2023 года он охватил еще 330 населенных пунктов России – от небольших поселков до крупных городов. В ходе расширения сервиса были изучены особенности спроса в больших и малых населенных пунктах.
Специалисты выяснили, что в крупных городах (с численностью населения от 1 млн чел.) в список самых продаваемых товаров вошли:
- сахар;
- овощи (картофель, лук, морковь, капуста, томаты);
- молоко;
- хлеб;
- бананы.
Также жители миллионников регулярно заказывают товары собственной торговой марки "Красная цена": яйца, подсолнечное масло, молоко, хлеб, туалетную бумагу и т. д.
В небольших городах и поселках (население до 100 тыс. чел.) чаще всего покупают совсем другие категории товаров:
- напитки;
- корм для кошек;
- детские смеси;
- чипсы;
- замороженные полуфабрикаты;
- колбасные изделия.
Одним из действенных способов повышения лояльности покупателей стала акция "Доставка за рубль". Акция действует на все заказы на сумму от 499 рублей с 15 июня до 4 сентября 2023 года.
"Доставка продуктов на дом – это ключевой элемент комфорта. Основными драйверами данного рынка служат экономия, скорость и доступность, в том числе и в отдаленных регионах. Нам крайне важно не только улучшать сервис и качество продукции, но и ежедневно предлагать потребителям экономию их времени и денег. Промежуточные итоги "Доставки за рубль" доказывают, что нам это удается: с начала запуска акции нами было доставлено более 3 млн заказов", – отмечает руководитель маркетинга "Пятерочка Доставка" Денис Нуждин.
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13:10:49 02-08-2023
Не айс магазин!
14:40:09 02-08-2023
А бухло с сигаретами доставляют?
15:39:24 02-08-2023
ОТ слова СОВСЕМ НЕ АЙС!!!!!!!!!!!!! и периодически=-систематически бонусы сгорают, в связи со сбоем в их системах! За наш счет наживаются!!!!!!!!!!!!!!
16:05:02 02-08-2023
ФУФЛО Пятерочка!
16:28:16 02-08-2023
а мне 5ка нравится больше марашки и магнита... так что не гоните)
20:52:39 02-08-2023
Гость (16:28:16 02-08-2023) а мне 5ка нравится больше марашки и магнита... так что не го... И куры там дешевле и вообще всё!