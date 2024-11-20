Экс-депутата Госдумы обвинили в распространении слухов о покушении на Кадырова
Гаджиев* пообещал заплатить за это по 2,5 млн долларов исполнителям, но средства не перевел
20 ноября 2024, 19:40, ИА Амител
Распространение слухов о якобы готовящемся покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова организовал экс-депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев*. Как сообщает РИА Новости, это следует из видеообращения Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова.
В ролике Мамадибиров и Гошдадов обвиняют земляка в том, что он обманом втянул их в эту историю. Иноагент пообещал им по 2,5 млн долларов каждому за распространение слухов и очернение репутации бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова. Мужчины настаивают, что выполнили свою часть договоренностей, но деньги так и не получили. Они потребовали от Гаджиева* признаться, что никакого покушения на Кадырова не готовится.
Напомним, что Гаджиев* покинул страну в 2023 году. В мае того же года его признали иностранным агентом за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки от иностранных источников. Сейчас экс-депутат находится в розыске по уголовной статье.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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