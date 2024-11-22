Экс-депутата Госдумы Шеина признали иноагентом

Минюст заявил, что он распространял недостоверную информацию о решениях власти и их политике

22 ноября 2024, 21:35, ИА Амител

Олег Шеин (признан иноагентом) / Фото: Ведомости/ТАСС

Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика, экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации Минюста, Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иноагентов, а также принимал участие в создании и распространении их материалов.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – добавили в Минюсте.

Также список иноагентов пополнил бывший участник выборов в Санкт-Петербурге Вадим Ваганов.