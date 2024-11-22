Экс-депутата Госдумы Шеина признали иноагентом
Минюст заявил, что он распространял недостоверную информацию о решениях власти и их политике
22 ноября 2024, 21:35, ИА Амител
Олег Шеин (признан иноагентом) / Фото: Ведомости/ТАСС
Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика, экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По информации Минюста, Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иноагентов, а также принимал участие в создании и распространении их материалов.
"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – добавили в Минюсте.
Также список иноагентов пополнил бывший участник выборов в Санкт-Петербурге Вадим Ваганов.
23:49:01 22-11-2024
Не лгал, вероятно, хвостом не вилял,
Заведомо чёрное не обелял...
09:01:56 23-11-2024
Гость (23:49:01 22-11-2024) Не лгал, вероятно, хвостом не вилял,Заведомо чёрное не о... Не единоросил...
09:04:46 23-11-2024
Гость (23:49:01 22-11-2024) Не лгал, вероятно, хвостом не вилял,Заведомо чёрное не о... Так и есть
13:41:17 23-11-2024
Вот как раз жопой и велял.
Почитайте про него и в каких заведениях он ночевал....