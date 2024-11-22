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Экс-депутата Госдумы Шеина признали иноагентом

Минюст заявил, что он распространял недостоверную информацию о решениях власти и их политике

22 ноября 2024, 21:35, ИА Амител

Олег Шеин (признан иноагентом) / Фото: Ведомости/ТАСС
Олег Шеин (признан иноагентом) / Фото: Ведомости/ТАСС

Минюст РФ включил в реестр иноагентов политика, экс-депутата Госдумы Олега Шеина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации Минюста, Шеин участвовал в качестве эксперта и респондента на информационных площадках иноагентов, а также принимал участие в создании и распространении их материалов.

"Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", – добавили в Минюсте.

Также список иноагентов пополнил бывший участник выборов в Санкт-Петербурге Вадим Ваганов.

иноагенты

Комментарии 4

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Гость

23:49:01 22-11-2024

Не лгал, вероятно, хвостом не вилял,
Заведомо чёрное не обелял...

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Гость

09:01:56 23-11-2024

Гость (23:49:01 22-11-2024) Не лгал, вероятно, хвостом не вилял,Заведомо чёрное не о... Не единоросил...

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Гость

09:04:46 23-11-2024

Гость (23:49:01 22-11-2024) Не лгал, вероятно, хвостом не вилял,Заведомо чёрное не о... Так и есть

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гость

13:41:17 23-11-2024

Вот как раз жопой и велял.
Почитайте про него и в каких заведениях он ночевал....

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