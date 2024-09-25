Экс-директор ФК "Новосибирск" оставил после себя многомиллионные долги

По словам нового руководителя, его работа ознаменовалась низкими результатами клуба

25 сентября 2024, 09:14, ИА Амител

Футбольное поле / Фото: pxhere.com

Исполнительный директор Федерации футбола Новосибирской области Артем Роговский высказался о работе своего предшественника Андрея Перлова. Мужчина ранее был арестован по обвинению в мошенничестве, сообщает "КП-Новосибирск".

Роговский отметил, что "футбольные люди" помнят, как Перлов работал в ФК "Новосибирск" и насколько низкие тогда были показатели у клуба.

"Какой был административный и управленческий бардак, какое там было разведено кумовство. Все эти вещи нам известны. Нам все понятно, что там было, к чему шел футбол. К сожалению, итогом правления, по моему оценочному суждению, стали огромные, многомиллионные долги, с которыми по сей день сталкивается новосибирский футбол", – сказал он.

После задержания и ареста Перлова в Новосибирске организовали кампанию в его поддержку. Его арест пытались несколько раз оспорить, но безуспешно.