Экс-директора алтайской школы подозревают в присвоении денег на премии сотрудникам
В общей сложности глава образовательного учреждения похитил 1,2 млн рублей
16 мая 2024, 21:58, ИА Амител
Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Бывшего директора Санниковской средней школы подозревают в мошенничестве в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи считают, что с сентября 2019 по март 2023 года руководитель общеобразовательного учреждения похитил из премиального фонда бюджета школы более 1,2 млн рублей и использовал их в своих личных целях.
Отмечается, что деньги должны были достаться сотрудникам в качестве премий. Выявить преступление удалось оперативникам ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Обвиняемый находится под домашним арестом. Подробности преступления выясняются.
23:19:46 16-05-2024
С ребятишек денюжки на ремонт собирают
05:31:18 17-05-2024
Коттедж то у него есть? Тогда под дворцовый арестом!
07:05:26 17-05-2024
...3.5 года длились хищения,и никто не знал?...да этого не может быть,ОПГ-название этому явлению.
07:18:45 17-05-2024
это по 28 т. в мес. мелочь
08:13:24 17-05-2024
Кушать хотелось..
12:11:23 17-05-2024
dok_CФ (08:13:24 17-05-2024) Кушать хотелось..... Не по средствам жить хотелось...
12:22:54 17-05-2024
Удивили. Любого директора, лишив поддержки гороно, можно сажать лет на 20.
13:33:07 17-05-2024
Ха - новость, да далеко ходить не надо, в любую школу заглянуть. 126 - что хочу то и ворочу, все деревья выпилил .
13:45:56 17-05-2024
После того, как его попросили из Санниковской СОШ, получает назначение директором в большую барнаульскую школу.....
12:35:26 18-05-2024
И меняет её за год с ног на голову! В восторге все от его работы! Но.. некоторым нужна должность, и деньги...
13:01:51 18-05-2024
И в большой барнаульский школе такую работу провел! За год! В восторге все! Но.... Кому-то понадобилось его место.Кому то деньги....
13:56:29 18-05-2024
И вытащил эту большую школу из помойки! Все в восторге от его работы! Человек-душа! А кому-то место понадобилось! Пошли по головам...