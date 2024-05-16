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Экс-директора алтайской школы подозревают в присвоении денег на премии сотрудникам

В общей сложности глава образовательного учреждения похитил 1,2 млн рублей

16 мая 2024, 21:58, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com
Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Бывшего директора Санниковской средней школы подозревают в мошенничестве в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи считают, что с сентября 2019 по март 2023 года руководитель общеобразовательного учреждения похитил из премиального фонда бюджета школы более 1,2 млн рублей и использовал их в своих личных целях.

Отмечается, что деньги должны были достаться сотрудникам в качестве премий. Выявить преступление удалось оперативникам ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Подробности преступления выясняются.

Алтайский край Происшествия образование

Комментарии 12

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Иван

23:19:46 16-05-2024

С ребятишек денюжки на ремонт собирают

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Гость

05:31:18 17-05-2024

Коттедж то у него есть? Тогда под дворцовый арестом!

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Валеиий

07:05:26 17-05-2024

...3.5 года длились хищения,и никто не знал?...да этого не может быть,ОПГ-название этому явлению.

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Гость

07:18:45 17-05-2024

это по 28 т. в мес. мелочь

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dok_CФ

08:13:24 17-05-2024

Кушать хотелось..

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Гость

12:11:23 17-05-2024

dok_CФ (08:13:24 17-05-2024) Кушать хотелось..... Не по средствам жить хотелось...

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Гость

12:22:54 17-05-2024

Удивили. Любого директора, лишив поддержки гороно, можно сажать лет на 20.

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Гость

13:33:07 17-05-2024

Ха - новость, да далеко ходить не надо, в любую школу заглянуть. 126 - что хочу то и ворочу, все деревья выпилил .

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Гость

13:45:56 17-05-2024

После того, как его попросили из Санниковской СОШ, получает назначение директором в большую барнаульскую школу.....

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Гость

12:35:26 18-05-2024

И меняет её за год с ног на голову! В восторге все от его работы! Но.. некоторым нужна должность, и деньги...

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Гость

13:01:51 18-05-2024

И в большой барнаульский школе такую работу провел! За год! В восторге все! Но.... Кому-то понадобилось его место.Кому то деньги....

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Гость

13:56:29 18-05-2024

И вытащил эту большую школу из помойки! Все в восторге от его работы! Человек-душа! А кому-то место понадобилось! Пошли по головам...

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