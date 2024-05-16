Экс-директора алтайской школы подозревают в присвоении денег на премии сотрудникам

В общей сложности глава образовательного учреждения похитил 1,2 млн рублей

16 мая 2024, 21:58, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

Бывшего директора Санниковской средней школы подозревают в мошенничестве в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, следователи считают, что с сентября 2019 по март 2023 года руководитель общеобразовательного учреждения похитил из премиального фонда бюджета школы более 1,2 млн рублей и использовал их в своих личных целях.

Отмечается, что деньги должны были достаться сотрудникам в качестве премий. Выявить преступление удалось оперативникам ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвиняемый находится под домашним арестом. Подробности преступления выясняются.