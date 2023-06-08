Экс-глава ФТС, у которого дома нашли 60 млн рублей, назвал айтишников "безбожниками"
Кроме того, уехавшие за границу айтишники якобы "социально недоразвитые"
08 июня 2023, 16:01, ИА Амител
Бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Бельянинов, который сейчас занимает пост генсека Ассамблеи народов Евразии, на IT-форуме обсудил уехавших из России айтишников, пишет "ФедералПресс".
Бельянинов отметил, что уехавшие за границу айтишники "социально недоразвитые", поскольку им нужна только комната, бесперебойно работающий компьютер, электричество, связь и заказы.
"Я в Киргизии был, спросил у митрополита: "Вот приехало несколько десятков тысяч людей, айтишников. А количество прихожан увеличилось? Он говорит: "Нет". Вы – безбожники, ребята", – сказал Бельянинов.
Напомним, Бельянинов ушёл с поста главы ФТС после обысков дома в 2016 году. Сообщили, что у него нашли 9,5 млн рублей, 490 тысяч долларов и 350 тысяч евро – на тот момент в российской валюте в общей сумме это составляло более 60 млн рублей. Также обнаружили различные ювелирные и коллекционные изделия и произведения искусства. Следователям он объяснил, что все найденное – семейные накопления.
После обысков Бельянинову стало плохо и он попал в больницу, в результате пришлось приостановить следственные действия. В конце 2016 года сообщили, что дела против бывшего главы ФТС не было – ему вернули деньги и начали готовить новое назначение.
16:15:20 08-06-2023
Ну все поняли, что он то божий человек.))) Дело закрыли и на новую должность, прекрасно, такие нужны власти, на них она и держится.
16:23:47 08-06-2023
"В конце 2016 года сообщили, что дела против бывшего главы ФТС не было – ему вернули деньги и начали готовить новое назначение."--- Вот, что крест животворящий делает!! (с) Так сказать - безбожникам на заметку
16:35:01 08-06-2023
да. бога на них нет!
17:00:53 08-06-2023
На лицо поклонение золотому тельцу.
17:03:34 08-06-2023
Нет Бога! Кроме Аллаха! И Магомед пророк его! - ответили айтишники.
17:47:45 08-06-2023
Молился так что пришлось приостановить следственные действия.
18:37:18 08-06-2023
А ряха то!!! Не каждый метрополит отрастит столько подбородков.
01:01:06 09-06-2023
Мракобес евразийский.
12:11:00 09-06-2023
Не все те ходит в церковь часто верующие. Не все те кто не ходит туда не верующие. А социально дистанцировались от таких как бывший начальник ФТС эти люди чтобы обезопасить себя от этого гадства которое сейчас окружает людей.