Экс-глава ФТС, у которого дома нашли 60 млн рублей, назвал айтишников "безбожниками"

Кроме того, уехавшие за границу айтишники якобы "социально недоразвитые"

08 июня 2023, 16:01, ИА Амител

Бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Бельянинов, который сейчас занимает пост генсека Ассамблеи народов Евразии, на IT-форуме обсудил уехавших из России айтишников, пишет "ФедералПресс".

Бельянинов отметил, что уехавшие за границу айтишники "социально недоразвитые", поскольку им нужна только комната, бесперебойно работающий компьютер, электричество, связь и заказы.

"Я в Киргизии был, спросил у митрополита: "Вот приехало несколько десятков тысяч людей, айтишников. А количество прихожан увеличилось? Он говорит: "Нет". Вы – безбожники, ребята", – сказал Бельянинов.

Напомним, Бельянинов ушёл с поста главы ФТС после обысков дома в 2016 году. Сообщили, что у него нашли 9,5 млн рублей, 490 тысяч долларов и 350 тысяч евро – на тот момент в российской валюте в общей сумме это составляло более 60 млн рублей. Также обнаружили различные ювелирные и коллекционные изделия и произведения искусства. Следователям он объяснил, что все найденное – семейные накопления.

После обысков Бельянинову стало плохо и он попал в больницу, в результате пришлось приостановить следственные действия. В конце 2016 года сообщили, что дела против бывшего главы ФТС не было – ему вернули деньги и начали готовить новое назначение.