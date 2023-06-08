НОВОСТИОбщество

Экс-глава ФТС, у которого дома нашли 60 млн рублей, назвал айтишников "безбожниками"

Кроме того, уехавшие за границу айтишники якобы "социально недоразвитые"

08 июня 2023, 16:01, ИА Амител

Бывший руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Андрей Бельянинов, который сейчас занимает пост генсека Ассамблеи народов Евразии, на IT-форуме обсудил уехавших из России айтишников, пишет "ФедералПресс".

Бельянинов отметил, что уехавшие за границу айтишники "социально недоразвитые", поскольку им нужна только комната, бесперебойно работающий компьютер, электричество, связь и заказы.

"Я в Киргизии был, спросил у митрополита: "Вот приехало несколько десятков тысяч людей, айтишников. А количество прихожан увеличилось? Он говорит: "Нет". Вы – безбожники, ребята", – сказал Бельянинов.

Напомним, Бельянинов ушёл с поста главы ФТС после обысков дома в 2016 году. Сообщили, что у него нашли 9,5 млн рублей, 490 тысяч долларов и 350 тысяч евро – на тот момент в российской валюте в общей сумме это составляло более 60 млн рублей. Также обнаружили различные ювелирные и коллекционные изделия и произведения искусства. Следователям он объяснил, что все найденное – семейные накопления.

После обысков Бельянинову стало плохо и он попал в больницу, в результате пришлось приостановить следственные действия. В конце 2016 года сообщили, что дела против бывшего главы ФТС не было – ему вернули деньги и начали готовить новое назначение.

скандалы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

16:15:20 08-06-2023

Ну все поняли, что он то божий человек.))) Дело закрыли и на новую должность, прекрасно, такие нужны власти, на них она и держится.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:47 08-06-2023

"В конце 2016 года сообщили, что дела против бывшего главы ФТС не было – ему вернули деньги и начали готовить новое назначение."--- Вот, что крест животворящий делает!! (с) Так сказать - безбожникам на заметку

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:01 08-06-2023

да. бога на них нет!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

17:00:53 08-06-2023

На лицо поклонение золотому тельцу.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:03:34 08-06-2023

Нет Бога! Кроме Аллаха! И Магомед пророк его! - ответили айтишники.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:47:45 08-06-2023

Молился так что пришлось приостановить следственные действия.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

18:37:18 08-06-2023

А ряха то!!! Не каждый метрополит отрастит столько подбородков.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

01:01:06 09-06-2023

Мракобес евразийский.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:11:00 09-06-2023

Не все те ходит в церковь часто верующие. Не все те кто не ходит туда не верующие. А социально дистанцировались от таких как бывший начальник ФТС эти люди чтобы обезопасить себя от этого гадства которое сейчас окружает людей.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров