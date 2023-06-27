Экс-главе МЧС Кузбасса дали 10 лет тюрьмы из-за "Зимней вишни"
Также экс-чиновника обязали уплатить штраф в размере 900 тысяч рублей
27 июня 2023, 15:20, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Кемерово суд приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима экс-главу управления МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет ТАСС.
Также бывшего чиновника обязали уплатить штраф в размере 900 тысяч рублей и на два года лишили права занимать государственные должности.
Мамонтова признали виновным в преступлениях по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, а также растрате в особо крупном размере.
Пожар в "Зимней вишне" случился в марте 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 детей.
15:47:37 27-06-2023
Нашли, блин, "козла отпущения".
17:10:51 27-06-2023
Они что пять лет собирали доказательства.