Экс-главе МЧС Кузбасса дали 10 лет тюрьмы из-за "Зимней вишни"

Также экс-чиновника обязали уплатить штраф в размере 900 тысяч рублей

27 июня 2023, 15:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемерово суд приговорил к десяти с половиной годам колонии строгого режима экс-главу управления МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет ТАСС.

Также бывшего чиновника обязали уплатить штраф в размере 900 тысяч рублей и на два года лишили права занимать государственные должности.

Мамонтова признали виновным в преступлениях по статьям о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, а также растрате в особо крупном размере.

Пожар в "Зимней вишне" случился в марте 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 детей.