Экс-главу администрации Бийска будут судить за злоупотребление полномочиями

Николая Нонко обвиняют в нарушениях при переселении граждан из аварийного жилья

24 января 2025, 18:30, ИА Амител

Николай Нонко / Фото: "Бийский рабочий"

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Бийска Николая Нонко. Он обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий при реализации программы расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следствия, в период с 2013 по 2017 год Нонко, занимая пост главы администрации, игнорировал жалобы жителей аварийных домов на улице Спекова.

"Несмотря на неоднократные обращения на протяжении нескольких лет жителей домов по улице Спекова, глава города не предпринимал действенных мер по реализации их жилищных прав", – рассказали в СК.

После вмешательства федеральных чиновников Нонко организовал переселение десяти семей, активно жаловавшихся на условия проживания. Однако в освободившиеся квартиры, не прошедшие проверку на безопасность, заселялись другие граждане.

Фото: прокуратура Алтайского края

Кроме того, в 2015 году администрация Бийска заключила контракты на приобретение квартир в доме на улице Митрофанова. Этот объект строился с многочисленными нарушениями, выявленными государственной строительной инспекцией.

Несмотря на незавершенное строительство и недочеты, Нонко организовал подписание документов о приемке дома. С декабря 2016 по май 2018 года квартиры в этом доме были предоставлены "переселенцам" из аварийного жилья.

Следствием допрошены десятки свидетелей, изучены объемные документы и проведены экспертизы.

"Объем уголовного дела составил 42 тома. Несмотря на давность событий, благодаря грамотно собранным доказательствам бывший чиновник предстанет перед правосудием", – говорится в сообщении.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой оно направлено в суд для рассмотрения.