Экс-главу Бийска будут судить за халатность при расселении аварийных домов

Александр Студеникин должен был решать вопросы по переселению граждан из непригодного жилья

23 ноября 2023, 13:34, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае бывший глава Бийска Александр Студеникин предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщает региональный СК.

С 2017 по 2022 год Студеникин руководил городом и должен был решать вопросы по переселению граждан из непригодного для проживания и аварийного жилья.

"Несмотря на неоднократные обращения на протяжении нескольких лет жителей домов по улице Спекова, глава города не предпринимал действенных мер по реализации их жилищных прав", – рассказали в ведомстве.

В 2021 году администрация Бийска приняла адресную программу, в которую были включены лишь 70 квартир из трех непригодных для проживания домов по улице Спекова. Однако более 50 млн рублей, выделенных на реализацию программы, чиновники израсходовали на другие цели.

Кроме того, в ходе расследования было установлено халатное отношение главы города к решению вопроса по расселению жильцов из четырех аварийных домов на улицах Коммунистической, Мухачева, переулках Байкальском и Тихом.

"Деньги, выделенные по муниципальной программе на их переселение в размере 25 миллионов рублей, также не были освоены", – уточнили в СК.

В краевой прокуратуре отметили, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Бийский городской суд.