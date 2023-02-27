Экс-главу района Алтайского края арестовали по делу о растрате 1,3 млн рублей

По данным следователей, Елена Артюшкина "организовала" себе незаслуженные премии

27 февраля 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: администрация Волчихинского района

В Алтайском крае бывшую главу администрации Волчихинского района Елену Артюшкину заключили под стражу по делу о растрате. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По данным следователей, с 2017 по 2021 год, пользуясь своим служебным положениям, она организовала издание ряда распоряжений, которые содержат недостоверные сведения о законности начисления ей премий. На основании данных распоряжений глава муниципального образования незаконно получила более 1,3 млн рублей, чем причинила ущерб районному бюджету в особо крупном размере.

По ходатайству следователя её поместили под арест на два месяца. Следствие продолжает сбор доказательств и улик.