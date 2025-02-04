Экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера госпитализировали из-за эмоционального выгорания

Политик долгое время подвергался "остракизму как сторонник президента России Владимира Путина"

04 февраля 2025, 18:02, ИА Амител

Немецкий флаг / Фото: unsplash.com / Christian Wiediger

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера госпитализировали из-за эмоционального выгорания. Об этом заявила немецкая газета Handelsblatt.

Шредер занимал пост канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. Его нередко называют другом президента России Владимира Путина. В ходе прямой линии в декабре 2024 года российский лидер вспоминал, как он ездил на день рождения экс-канцлера Германии.

В публикации отмечается, что политик долгое время подвергался "остракизму как сторонник президента России Владимира Путина" и был вызван в следственную комиссию, что, возможно, стало для него "слишком сильным стрессом". Он обратился к медикам по совету лечащего врача.

Сам Шредер должен был предстать перед комиссией, которая расследует строительство "Северного потока – 2". Утверждается, что парламентариев интересует политическое и финансовое влияние России на действия правительств федеральной земли Шверин.