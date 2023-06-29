Экс-начальника райотдела ГИБДД в Алтайском крае отправили в тюрьму за взятки

По версии следователей, с июля 2020 года по апрель 2021-го сотрудник правоохранительных органов получал деньги за "помощь" в сдаче экзаменов

29 июня 2023, 23:25, ИА Амител

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Суд вынес приговор уже экс-начальнику РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский". Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его признали виновным в восьми эпизодах взяток за успешную сдачу гражданами теоретического экзамена на знание ПДД.

По версии следователей, с июля 2020 года по апрель 2021-го сотрудник правоохранительных органов получал деньги за экзамены. Он лично принимал их, подсказывая правильные ответы, а после подписанные документы передавал гражданам для дальнейшего допуска к сдаче практики.

За свои услуги мужчина получил в общей сложности около 300 тысяч рублей. Каждая взятка составляла от 25 до 45 тысяч рублей.

Своей вины экс-правоохранитель так и не признал. Суд принял во внимание доказательства и признал его виновным, назначив ему восемь лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. Также его лишили звания майора полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на четыре года.