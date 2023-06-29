Экс-начальника райотдела ГИБДД в Алтайском крае отправили в тюрьму за взятки
По версии следователей, с июля 2020 года по апрель 2021-го сотрудник правоохранительных органов получал деньги за "помощь" в сдаче экзаменов
29 июня 2023, 23:25, ИА Амител
Суд вынес приговор уже экс-начальнику РЭО ГИБДД МО МВД России "Павловский". Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его признали виновным в восьми эпизодах взяток за успешную сдачу гражданами теоретического экзамена на знание ПДД.
По версии следователей, с июля 2020 года по апрель 2021-го сотрудник правоохранительных органов получал деньги за экзамены. Он лично принимал их, подсказывая правильные ответы, а после подписанные документы передавал гражданам для дальнейшего допуска к сдаче практики.
За свои услуги мужчина получил в общей сложности около 300 тысяч рублей. Каждая взятка составляла от 25 до 45 тысяч рублей.
Своей вины экс-правоохранитель так и не признал. Суд принял во внимание доказательства и признал его виновным, назначив ему восемь лет лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. Также его лишили звания майора полиции и права занимать должности в правоохранительных органах на четыре года.
00:33:13 30-06-2023
Надо лишать пожизненно и клеймо ставить на видное место. Пусть поработает на гражданке, например, слесарем, водителем, учителем и т.д. Ну можно и дворником, чай уже не майор. Хотя о чем это я?
00:51:39 30-06-2023
Ни когда такого не было и вот опять!!!
08:06:39 30-06-2023
Так и их! Полно развелось, не только на дорогах
10:31:31 30-06-2023
Как говорил П.В.Богомолов - "тут не коммерческий киоск, правами не торгуем".
11:28:11 30-06-2023
Гость (00:33:13 30-06-2023) Надо лишать пожизненно и клеймо ставить на видное место. Пус... Про поработать учителем...эт вы не подумавши. Чему учить то будет?