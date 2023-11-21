Экс-помощник генсека ООН заявил, что НАТО запретил Зеленскому завершить конфликт
Через месяц после начала спецоперации Украина и Россия согласовали условия урегулирования конфликта, однако военный альянс воспротивился этому
21 ноября 2023, 07:37, ИА Амител
Страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией в марте 2022 года и продолжить конфликт с Москвой. Как сообщает телеканал "360", об этом в своей статье для журнала Brave New Europe рассказали экс-советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург и бывший председатель Военного комитета НАТО генерал в отставке Харальд Кятв.
По словам фон дер Шуленбурга, через месяц после начала спецоперации Украина и Россия согласовали условия урегулирования конфликта. В частности, Киев согласился отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз в обмен на признание территориальной целостности. Однако переговоры провалились, поскольку члены НАТО стали оказывать сопротивление подписанию договоров.
Экс-советник генсека ООН считает, что подобное мирное соглашение стало бы для НАТО "равносильно поражению". Им бы пришлось прекратить расширение блока на восток, что означает "конец мечты" об однополярном мире с доминированием США.
В статье также подчеркивается, что в начале конфликта президент Украины сам стремился к переговорам и миру. Он якобы пытался организовать переговоры с посредничеством экс-премьера Израиля Нафтали Беннета и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.
07:48:51 21-11-2023
НАТО запретил Зеленскому --- вот так неожиданно
07:50:51 21-11-2023
Экс помощник- заявил. А сам помощник- заявил?
09:58:16 21-11-2023
Гость (07:50:51 21-11-2023) Экс помощник- заявил. А сам помощник- заявил?... А тебя и не спрашивали.
07:57:43 21-11-2023
Сам помощник заявить не может, сразу станет экс
08:11:48 21-11-2023
Как же любят в России собирать сплетни по всему миру и накидывать на информационный вентилятор и эта зараза проникает в человека во все его клетки организма, превращая его в одноклеточную омебу.
09:05:41 21-11-2023
Гость (08:11:48 21-11-2023) Как же любят в России собирать сплетни по всему миру и накид По тебе заметно.
09:57:40 21-11-2023
Гость (08:11:48 21-11-2023) Как же любят в России собирать сплетни по всему миру и накид... Судя по «Омебе», ты давно уже в нее превратился.
10:33:28 21-11-2023
не обижайте амеб)
12:23:50 21-11-2023
Гость (08:11:48 21-11-2023) Как же любят в России собирать сплетни по всему миру и накид... ЦИПСОшники проснулись и подтянулись на АМИК. Рабочий день у них начался...
12:31:18 21-11-2023
Гость (08:11:48 21-11-2023) Как же любят в России собирать сплетни по всему миру и накид... Омёба- это самокритично, но с орфографической ошибкой.
14:13:00 21-11-2023
Гость (08:11:48 21-11-2023) Как же любят в России собирать сплетни по всему миру и накид... Амебу. Вы в нее уже превратились, видимо.