Экс-помощник генсека ООН заявил, что НАТО запретил Зеленскому завершить конфликт

Через месяц после начала спецоперации Украина и Россия согласовали условия урегулирования конфликта, однако военный альянс воспротивился этому

21 ноября 2023, 07:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Страны НАТО, в первую очередь США и Великобритания, вынудили президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Россией в марте 2022 года и продолжить конфликт с Москвой. Как сообщает телеканал "360", об этом в своей статье для журнала Brave New Europe рассказали экс-советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург и бывший председатель Военного комитета НАТО генерал в отставке Харальд Кятв.

По словам фон дер Шуленбурга, через месяц после начала спецоперации Украина и Россия согласовали условия урегулирования конфликта. В частности, Киев согласился отказаться от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз в обмен на признание территориальной целостности. Однако переговоры провалились, поскольку члены НАТО стали оказывать сопротивление подписанию договоров.

Экс-советник генсека ООН считает, что подобное мирное соглашение стало бы для НАТО "равносильно поражению". Им бы пришлось прекратить расширение блока на восток, что означает "конец мечты" об однополярном мире с доминированием США.

В статье также подчеркивается, что в начале конфликта президент Украины сам стремился к переговорам и миру. Он якобы пытался организовать переговоры с посредничеством экс-премьера Израиля Нафтали Беннета и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера.