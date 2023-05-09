Экс-премьера Пакистана Имрана Хана арестовали по делу о коррупции

Его обвиняют во взятках в виде подарков от иностранных лидеров — мужчина якобы заработал на этом около 630 тысяч долларов

09 мая 2023, 18:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-премьера Пакистана Имрана Хана арестовали во вторник в Исламабаде в здании суда в ходе слушаний по делу о коррупции. Как сообщает "Интерфакс", его обвиняют во взятках в виде подарков от иностранных лидеров – мужчина якобы заработал на этом около 630 тысяч долларов.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов, – чуть больше половины. Сам Хан заявлял, что оппозиция вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти. Ей якобы не нравилась внешняя политика, в которой он симпатизировал Китаю и России.

Отметим, что Хан пользуется у местного населения поддержкой. Он выступает за внеочередные выборы и пытается добиться разрешения Верховного суда для организации выборов в двух провинциях страны в качестве первого шага для восстановления власти.