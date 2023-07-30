Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Киеву приказали завершить контрнаступление

Он напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в декабре прошлого года просил США предоставить "300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы"

30 июля 2023, 11:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Обещания Украины прорваться к Азовскому морю и заставить Россию капитулировать благодаря западному оружию разбились о первую линию российской обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-разведчика ВС США Скотта Риттера.

В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который в декабре прошлого года просил США предоставить "300 танков, 550 транспортных средств, 500 артиллерийских орудий и боеприпасы". Риттер отметил, что, требуя оружия, украинский главком обещал заставить Россию просить мира.

"И мы им дали оружие, мы их обучили, и теперь их убивают, они даже не могут добраться до первой линии обороны, не говоря уже о том, чтобы дойти до Мелитополя", – заявил он.

Риттер считает, что провал контрнаступления привел к тому, что Киеву придется пересмотреть планы. По его словам, наступление "завершено", поскольку США уже заявили Украине, что "все кончено".