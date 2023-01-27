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Экс-схиигумен Сергий получил семь лет лишения свободы по делу о возбуждении вражды

Суд признал его виновным. Помощника Сергия Всеволода Могучева осудили на пять лет колонии

27 января 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: Mash
Фото: Mash

Бабушкинский суд в Москве вынес вердикт по делу бывшего схиигумена Сергия (в миру – Николай Романов). Его признали виновным по уголовному делу о возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы. 

Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стали шесть видеороликов, которые в 2019-2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря Сергий и которые выложил в интернет Всеволод Могучев. Следствие посчитало, что они создали ОПГ, деятельность которой носила "стабильный и масштабный характер" и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.

17 июня стало известно о том, что схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, который сам его и основал. До этого священника отстранили от проведения служб за отрицание существования коронавируса.

Суд признал его виновным. Помощника Сергия Всеволода Могучева осудили на пять лет колонии. Ранее его уже лишили сана схиигумена. 

 

Комментарии 11

  • Следствие посчитало, что они создали ОПГ, деятельность которой носила «стабильный и----- следствие у нас больше не доказывает, а просто считает, ждём следствию приснилось.
    27 января, Гость   Ответить
  • Либерофан могуч.
    28 января, Гость   Ответить
  • Схигумен Сергий спасал Россию.
    28 января, Гость   Ответить
  • захватил Среднеуральский женский монастырь --- и там Собчак бил
    28 января, Гость   Ответить
  • Беременную бил в живот.
    28 января, Гость   Ответить
  • Собчак бил --- а она призналась в любви к России
    28 января, Гость   Ответить
  • Одна ОПГ посадила другую ОПГ, посадила даже не конкурентов, а так, задавила в зародыше.
    28 января, Гость   Ответить
  • Из рассказа стало ясно что буддисты и кришноиды деда устраивали
    28 января, Гость   Ответить
  • А третья ОПГ пока в стороне. Ее время еще не пришло
    28 января, Гость   Ответить
  • Гундеяв конкурента убрал.
    28 января, Гость   Ответить
  • Дорого стоит пробуждение русских от иудейского молоха и опиума.
    29 января, Гость   Ответить
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