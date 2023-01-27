Экс-схиигумен Сергий получил семь лет лишения свободы по делу о возбуждении вражды
Суд признал его виновным. Помощника Сергия Всеволода Могучева осудили на пять лет колонии
27 января 2023, 23:10, ИА Амител
Бабушкинский суд в Москве вынес вердикт по делу бывшего схиигумена Сергия (в миру – Николай Романов). Его признали виновным по уголовному делу о возбуждение ненависти в составе организованной преступной группы (п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ) и приговорили к семи годам лишения свободы.
Напомним, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стали шесть видеороликов, которые в 2019-2020 годах записал основатель Среднеуральского монастыря Сергий и которые выложил в интернет Всеволод Могучев. Следствие посчитало, что они создали ОПГ, деятельность которой носила "стабильный и масштабный характер" и заключалась в возбуждении в гражданах неприязни к иудеям, католикам и мусульманам.
17 июня стало известно о том, что схиигумен Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, который сам его и основал. До этого священника отстранили от проведения служб за отрицание существования коронавируса.
Суд признал его виновным. Помощника Сергия Всеволода Могучева осудили на пять лет колонии. Ранее его уже лишили сана схиигумена.
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