Экс-сотрудницу соцзащиты будут судить за мошенничество с квартирой инвалидов в Барнауле

Следственный комитет завершил рассмотрение уголовного дела

23 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

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Бывшая сотрудница Комплексного центра социального обслуживания населения Железнодорожного района Барнаула предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Следственный комитет России по Алтайскому краю. Как выяснилось, подозрительную сделку по купле-продаже квартиры не удалось заверить у нотариуса. Однако недвижимость все же продали через МФЦ.

История мошенничества

События, которые привели к трагедии и уголовному делу, начались в ноябре 2023 года, когда в одной из барнаульских квартир нашли труп 56-летней жительницы краевой столицы – инвалида с детства. Она жила там с больной матерью, сообщает "Комсомольская правда". Во время похорон родственники обнаружили, что в квартире сменили замки, а по новым документам она принадлежала уже социальному работнику, которой доверяли мама и дочь.

В ходе расследования выяснилось, что у женщин также исчезли 600 тыс. рублей, деньги были переведены на счет сына обвиняемой.

Сомнительная сделка

Как установило следствие, соцработник втерлась к женщинам в доверие и убедила продать их квартиру по заниженной стоимости. Сначала она попыталась заверить сделку через нотариуса (нотариальную сделку потом сложнее оспорить), однако нотариус отказался.

"Нотариус увидела, что женщина, которая должна была подписать документы, – инвалид, и отказалась совершать сделку. Попросила предоставить прежде медицинские документы и подтверждение медиков о состоянии физического и психического здоровья", – цитирует "КП" следователя следственного отдела по Железнодорожному району Барнаула СУ СК России по Алтайскому краю Татьяну Мысину.

Тогда обвиняемая пошла в МФЦ, где сделку все-таки провели. Однако бывшие собственницы квартиры так и не получили никаких денег, хотя речь шла о сумме 3,75 млн рублей.

Опасная ситуация – безопасное решение

К сожалению похожих историй – немало. В этой ситуации удалось добиться признания сделки купли-продажи квартиры незаконной и вернуть жилье одной из оставшихся в живых женщин.

Но так бывает не всегда. Сделки с недвижимостью – область гражданского оборота, наиболее чувствительная к криминальным проявлениям, а пожилые, социально незащищенные люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Поэтому некоторые виды сделок по закону имеют обязательную нотариальную форму. Например, если отчуждается недвижимость, где фигурирует несовершеннолетний или недееспособный человек. Если в доме или квартире при одномоментной продаже продаются не все доли – обращение к нотариусу тоже обязательное. В остальных случаях – упрощенный порядок (в простой письменной форме).

Нотариус несет полную имущественную ответственность за возможные ошибки, имеет право вести видеофиксацию. Учитывая уровень серьезности проверок документов, нотариальную сделку непросто оспорить в суде. А в упомянутой истории мошенница не смогла ее провести, вызвав подозрения еще на этапе обращения.

Как amic.ru пояснили в Алтайской краевой нотариальной палате, сегодня к нотариусам все чаще обращаются даже в тех случаях, когда сделка имеет необязательную форму. Безопасность становится решающим фактором.

Вот, кстати, и видео по этой теме.