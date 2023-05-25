Экс-сотрудник барнаульского Гостехнадзора получил приговор за взятки при выдаче прав
Мужчина помогал предпринимателю оформлять удостоверения для сотрудника и сына за деньги
25 мая 2023, 19:52, ИА Амител
Бывший сотрудник Гостехнадзора Барнаула признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.
Как установили следователь и суд, в 2018 году к служащему обратился руководитель предприятия, который занимался бизнесом в сфере эксплуатации самоходных машин. Он попросил его "помочь" с получением его работником удостоверений квалификациями "тракторист-машинист", "водитель погрузчика" категорий "В", "С", "D".
За 23 тысячи сотрудник организовал выдачу мужчине удостоверения без сдачи экзаменов. В 2021 году за ту же сумму должностное лицо выдало удостоверение с квалификациями "водитель погрузчика", "машинист экскаватора" категории "C" сыну предпринимателя.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно со штрафом 120 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, на пять лет.
20:27:58 25-05-2023
Когда уже газовщики за взятки будут посажены? Все что можно обосновать мнимыми актами и законами все в ход пускают!