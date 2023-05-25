Экс-сотрудник барнаульского Гостехнадзора получил приговор за взятки при выдаче прав

Мужчина помогал предпринимателю оформлять удостоверения для сотрудника и сына за деньги

25 мая 2023, 19:52, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Бывший сотрудник Гостехнадзора Барнаула признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Как установили следователь и суд, в 2018 году к служащему обратился руководитель предприятия, который занимался бизнесом в сфере эксплуатации самоходных машин. Он попросил его "помочь" с получением его работником удостоверений квалификациями "тракторист-машинист", "водитель погрузчика" категорий "В", "С", "D".

За 23 тысячи сотрудник организовал выдачу мужчине удостоверения без сдачи экзаменов. В 2021 году за ту же сумму должностное лицо выдало удостоверение с квалификациями "водитель погрузчика", "машинист экскаватора" категории "C" сыну предпринимателя.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно со штрафом 120 тысяч рублей. Кроме того, его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, на пять лет.