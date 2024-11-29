Эксперименты и открытия. АлтГТУ приглашает школьников принять участие в проекте
"РаздайНауку" – научно-познавательная и профориентационная программа для старшеклассников
29 ноября 2024, 12:00, ИА Амител
Алтайский государственный технический университет имени И.И. Ползунова (АлтГТУ) приглашает школьников Алтайского края принять участие в увлекательном проекте "РаздайНауку". Эта научно-познавательная и профориентационная программа, существующая уже несколько лет, помогает старшеклассникам сделать первый шаг в мир науки, определиться с будущей профессией и познакомиться с возможностями, которые открывает обучение в АлтГТУ.
Кто может стать участником?
Проект "РаздайНауку" открыт для всех школ Алтайского края. Участвовать можно целыми классами.
Что ждет участников?
В рамках проекта школьников ожидают увлекательные лекции и практические занятия по нескольким дисциплинам:
- физике;
- математике;
- информатике;
- химии;
- иностранным языкам.
Опытные преподаватели АлтГТУ расскажут о сложных вещах простым и доступным языком, используя интерактивные методы обучения. Участники проекта смогут не только послушать лекции, но и провести собственные эксперименты, применить полученные знания на практике и почувствовать себя настоящими исследователями.
Недавно для учеников старших классов лицея № 3 провели занятие, посвященное электроэнергетике. Ребята, используя электронный конструктор, создали схему для автоматического уличного фонаря.
"На этих встречах учащиеся получают уникальную возможность пообщаться с опытными преподавателями университета, сделать первые шаги в науку и, что особенно важно, задуматься о том, какой путь выбрать в жизни. А также улучшить знания по некоторым предметам", – отмечают в центре профориентации и довузовской подготовки АлтГТУ.
Как принять участие?
Для этого нужно:
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