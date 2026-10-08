НОВОСТИЭкономика

Эксперт назвал оптимальный способ уберечь деньги от обесценивания

В текущих экономических условиях наиболее сбалансированным вариантом остается комбинация инструментов

08 октября 2026, 16:02, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Хранить наличные деньги дома не рекомендуется, вместо этого лучше использовать государственные депозиты, сообщил финансовый аналитик Александр Разуваев в интервью "Абзацу". По его мнению, массовый вывод средств из банков и накопление наличных рублей может быть связан с опасениями по поводу цифровизации.

"Не надо хранить наличные дома. Люди испугались цифрового рубля, посчитав, что деньги переведут туда ради полного контроля. Я считаю, надо использовать ведущие банки. Хорошим вложением для получения дохода могут стать акции крупных компаний с дивидендами, например нефтяного сектора. Второй – золото, можно брать паи специальных фондов через банковское приложение", – отметил Разуваев.

Экономист утверждает, что разумное размещение средств на сберегательных счетах вместе с постоянным получением вознаграждений за покупки значительно улучшает качество жизни.

"И лучше, конечно, ходить тратить деньги там, где у вас есть скидки. Если вы все это делаете, то жить вы будете намного лучше", – заключил Разуваев.

Ранее amic.ru писал, почему жители и бизнес Алтайского края снимают деньги со счетов.

Накопления, копилка / Изображение сгенерировано

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Экономика Россия деньги инфляция

Комментарии 4

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гость

16:12:17 08-10-2026

очередной Эгсперд

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Гость

17:23:09 08-10-2026

"Хорошим вложением для получения дохода могут стать акции крупных компаний с дивидендами, например нефтяного сектора" - аналитика не смущает, что котировки акций и их историю любой может свободно в интернете посмотреть?

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гость

19:44:29 08-10-2026

Экономист утверждает, что разумное размещение средств на сберегательных счетах вместе с постоянным получением вознаграждений за покупки значительно улучшает качество жизни

Это что за счета? Для чиновников и депутатов?

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Гость

10:41:54 09-10-2026

гость (19:44:29 08-10-2026) Экономист утверждает, что разумное размещение средств на сбе... Банковский депозит, Василий.

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