Эксперт назвал причину неожиданной блокировки банковской карты

Некоторые действия клиента банка могут вызвать у искусственного интеллекта подозрения

29 октября 2023, 10:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Технологии искусственного интеллекта при частом переводе крупных сумм могут заблокировать карту клиента банка. Об этом рассказал завкафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

По словам специалиста, искусственный интеллект при обработке переводов использует математическую модель и вычисляет нетипичные для определенного счета суммы. Подозрения у нейросети могут вызвать частые переводы крупных сумм, которые были только что зачислены на счет.

Зачастую клиентов просят подтвердить проведение операции одним из доступных способов. При этом переводы родственникам снижают вероятность блокировки, сказал Магомедов в интервью агентству "Прайм".