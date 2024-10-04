Эксперт назвал самые выгодные месяцы для отпуска

Важно выбрать между экономией денег или количеством дней отдыха

04 октября 2024, 07:56, ИА Амител

Пляж / Фото: pxhere.com/ru/photo/1250151

Юрист и эксперт в области трудового права Ольга Владимирова, представляющая компанию Headhunter, рассказала РИА Новости, что в 2025 году наиболее подходящими месяцами для отпуска будут июль и октябрь.

По словам Ольги Владимировой, при выборе времени для отпуска в 2025 году стоит обратить внимание на количество рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее будут отпускные выплаты. В 2025 году наибольшее количество рабочих дней будет в июле и октябре – по 23 дня. Также выгодно брать отпуск в апреле, сентябре и декабре – в них по 22 рабочих дня.

С точки зрения сохранения отпускных дней выгодно присоединять отпуск к выходным и праздничным дням. Например, если взять отпуск на 9 и 10 января 2025 года, то отдых продлится 15 календарных дней – с 29 декабря 2024 года по воскресенье, 12 января. При этом будет использовано всего два дня отпуска.

Однако это не самый выгодный вариант с точки зрения получения отпускных выплат. Работнику нужно решить, что для него важнее – сэкономить дни отпуска или получить больше денег.