Эксперт назвала фразы, выдающие телефонных мошенников
Аферисты порой пытаются убедить свою жертву, что беседа конфиденциальна и ее нельзя разглашать
22 сентября 2023, 14:32, ИА Амител
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили назвала фразы, которые выдают телефонных мошенников. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Эксперт отметила, что одна из самых распространенных схем – заявления о попавшем в беду родственнике. Когда позвонивший утверждает, что у близкого человека проблемы, стоит сбросить звонок и самостоятельно набрать ему. Паниковать в этой ситуации не нужно.
Другое направление – "операции" по банковским счетам. Распознать аферистов можно по фразам: "Вас беспокоят из службы безопасности банка / из Центрального Банка", "Продиктуйте номер банковской карты", "Продиктуйте код из SMS-уведомления". Валишвили также отметила, что выдать злоумышленников могут слова о несанкционированных списаниях или безопасном счете.
Также мошенники порой пытаются убедить свою жертву, что беседа конфиденциальна и ее нельзя разглашать. Таким образом они пытаются запугать человека и не дать ему рассказать о происходящем окружающим.
15:05:25 22-09-2023
А еще они говорят, что в субботу надо выйти на работу.
15:17:26 22-09-2023
Гость (15:05:25 22-09-2023) А еще они говорят, что в субботу надо выйти на работу.... да.. и еще : "Мам, скинь денег")))
17:43:07 22-09-2023
Гость (15:17:26 22-09-2023) да.. и еще : "Мам, скинь денег")))... Это точно мошенники =) не взумайте переводить им деньги! =))
15:06:47 22-09-2023
а когда постоянно пустые звонки!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пока не заблокируешь!
17:44:04 22-09-2023
Гость (15:06:47 22-09-2023) а когда постоянно пустые звонки!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пока не з... прозванивают номера, чтобы проверить - отвечают ли по этому номеру или номер "дохлый".
16:01:04 22-09-2023
звонок в мессенджере с незнакомого номера - 99%, что развод
18:24:14 22-09-2023
Гость (16:01:04 22-09-2023) звонок в мессенджере с незнакомого номера - 99%, что развод... а если еще и с логотипом банка или гербом России - 100%
18:06:21 22-09-2023
А еще они представляются по имени. Максим, Аня, Саша, Коля, Игорь. Не смотря что якобы звонят из полиции, банка и других структур. Мне вот вчера позвонил Максим. Я ему говорю Максим пойдет ****** Ну Вы поняли. Он посмеялся и отключился. Звонил с номера 900. В этом банке я вклад лет 10 назад закрыл. На что надеялся непонятно.