Эксперт назвала фразы, выдающие телефонных мошенников

Аферисты порой пытаются убедить свою жертву, что беседа конфиденциальна и ее нельзя разглашать

22 сентября 2023, 14:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили назвала фразы, которые выдают телефонных мошенников. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт отметила, что одна из самых распространенных схем – заявления о попавшем в беду родственнике. Когда позвонивший утверждает, что у близкого человека проблемы, стоит сбросить звонок и самостоятельно набрать ему. Паниковать в этой ситуации не нужно.

Другое направление – "операции" по банковским счетам. Распознать аферистов можно по фразам: "Вас беспокоят из службы безопасности банка / из Центрального Банка", "Продиктуйте номер банковской карты", "Продиктуйте код из SMS-уведомления". Валишвили также отметила, что выдать злоумышленников могут слова о несанкционированных списаниях или безопасном счете.

Также мошенники порой пытаются убедить свою жертву, что беседа конфиденциальна и ее нельзя разглашать. Таким образом они пытаются запугать человека и не дать ему рассказать о происходящем окружающим.