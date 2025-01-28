Эксперт объяснил, как не попасть в суд из-за неудачно выбранной картинки в интернете

Судебный эксперт рассказал, как не нарушить авторские права, в том числе при использовании искусственного интеллекта

28 января 2025, 11:21, ИА Амител

Деревянный молоток судьи / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в 2024 году было подано почти 100 исков за нарушение авторских прав при использовании иллюстраций. В России эта цифра достигла 12 тысяч. Время, когда можно было свободно брать картинки из интернета, ушло, предупреждают эксперты.

На радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул судебный эксперт и председатель "Опоры России" в Алтайском крае Евгений Госьков объяснил, что каждый визуальный материал имеет автора, который обладает исключительным правом на его использование.

"Изначально нужно исходить из того, что у каждого произведения, в данном случае мы говорим с вами о фотографиях, существует автор. Это гражданин, творческим трудом которого это произведение создано. Поэтому все зависит от того, какую позицию занимает автор", – сказал эксперт.

Сегодня для публикации изображения недостаточно просто найти картинку в открытых источниках. Крупные платформы снимают с себя ответственность, размещая только ссылки на опубликованные изображения.

Также в судах теперь признается авторское право на изображения, созданные искусственным интеллектом. Госьков напомнил, что результат работы ИИ – это интеллектуальная собственность создателя программы, а для использования таких изображений необходимо получить разрешение.

"Вы должны у них взять разрешение, в том числе соблюдать и указывать, что автор – чат GPT и так далее. Обратите внимание, результат работы нейросети является производным от самой модели, от самой программы, которую нам предоставляет программа. Читаем лицензионные соглашения. Читаем мелкий текст. В любом гражданском обществе без этого никуда", – отметил Госьков.

Важно также учитывать лицензии на изображения, которые могут ограничивать способы их использования. Проблемы могут возникнуть, если нарушены условия лицензий, что может привести к судебным разбирательствам.

Эксперт советует тщательно проверять права на изображения и создавать уникальный контент, чтобы избежать юридических проблем.