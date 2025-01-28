Эксперт объяснил, как не попасть в суд из-за неудачно выбранной картинки в интернете
Судебный эксперт рассказал, как не нарушить авторские права, в том числе при использовании искусственного интеллекта
28 января 2025, 11:21, ИА Амител
В Алтайском крае в 2024 году было подано почти 100 исков за нарушение авторских прав при использовании иллюстраций. В России эта цифра достигла 12 тысяч. Время, когда можно было свободно брать картинки из интернета, ушло, предупреждают эксперты.
На радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул судебный эксперт и председатель "Опоры России" в Алтайском крае Евгений Госьков объяснил, что каждый визуальный материал имеет автора, который обладает исключительным правом на его использование.
"Изначально нужно исходить из того, что у каждого произведения, в данном случае мы говорим с вами о фотографиях, существует автор. Это гражданин, творческим трудом которого это произведение создано. Поэтому все зависит от того, какую позицию занимает автор", – сказал эксперт.
Сегодня для публикации изображения недостаточно просто найти картинку в открытых источниках. Крупные платформы снимают с себя ответственность, размещая только ссылки на опубликованные изображения.
Также в судах теперь признается авторское право на изображения, созданные искусственным интеллектом. Госьков напомнил, что результат работы ИИ – это интеллектуальная собственность создателя программы, а для использования таких изображений необходимо получить разрешение.
"Вы должны у них взять разрешение, в том числе соблюдать и указывать, что автор – чат GPT и так далее. Обратите внимание, результат работы нейросети является производным от самой модели, от самой программы, которую нам предоставляет программа. Читаем лицензионные соглашения. Читаем мелкий текст. В любом гражданском обществе без этого никуда", – отметил Госьков.
Важно также учитывать лицензии на изображения, которые могут ограничивать способы их использования. Проблемы могут возникнуть, если нарушены условия лицензий, что может привести к судебным разбирательствам.
Эксперт советует тщательно проверять права на изображения и создавать уникальный контент, чтобы избежать юридических проблем.
11:28:04 28-01-2025
А автор где взял эту картинку, сам нарисовал?
11:31:07 28-01-2025
Не всю еще законодательную гадость с Запада притащили? Выложил в сеть - сделал достоянием всех. Не хочешь такого - сиди и дома любуйся на свои "творения".
11:51:04 28-01-2025
Какая муть... Это от безделья... В шахту-уголек рубать... Через месяц эта дурь пройдёт
12:30:26 28-01-2025
По логике юриста всё что я в Ворде напишу собственность -Майкрософт?
"Вы должны у них взять разрешение, в том числе соблюдать и указывать, что автор – чат GPT и так далее."
16:00:53 28-01-2025
Педколледж вот таких "юристов" каждый год выпускает. Больше сотни! Приходят работать, а в голове вакуум! Говорят, что оценки просто так ставили. Даже работы не проверяли.
21:24:32 28-01-2025
На автомойке такому судебному эксперту работать.