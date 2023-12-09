Эксперт объяснила, что такое бенчмаркинг в сфере и зачем он нужен алтайским компаниям
Рынок труда постоянно меняется и любой компании нужна информация извне
09 декабря 2023, 07:42, ИА Амител
Руководитель студии HR-проектов "Штат 3" Татьяна Клейтановская рассказала, что такое бенчмаркинг и зачем он нужен компаниям. В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" она объяснила, что успех компании зависит от того, насколько умело рекрутеры привлекают, мотивируют и удерживают персонал.
По словам Клейтановской, эффективность работы с персоналом можно оценить различными инструментами, и один из них – HR-бенчмаркинг. Этот метод измерения и улучшения организации проводится путем сопоставительного или сравнительного анализа показателей с другими компаниями или принятыми в отрасли стандартами.
"Анализ помогает увидеть области, где ваша компания отстает от другой. Но чтобы вырваться вперед, помимо сравнения показателей, всегда исследуются принятые в компаниях практики. Это попытка разобраться, что стоит за цифрами и как их достигли", – отметила эксперт.После этого компания начинает внедрять лучшие практики. Получив базовое сравнение по ключевым показателям, кадровая служба может оптимизировать работу подразделений, определив, в каких областях компания лидирует, а где стоит развиваться. В результате можно пересмотреть стратегию найма и вложить в это направление дополнительные средства.
"HR-бенчмаркинг может стать источником проверки некоторых гипотез. Например, с его помощью можно проверить, как форматы работы – офис, удаленка, гибрид – связаны с привлечением новых и удержанием текущих сотрудников", – добавила Клейтановская.Эксперт по рекрутингу подчеркнула, что рынок труда постоянно меняется и любой компании нужна информация извне, чтобы понимать, успевает ли она за изменениями. Кроме того, таким образом можно понять, как другие компании, в том числе конкуренты, реагируют на них.
07:56:45 09-12-2023
К станкам бы этих всех паразитарных личностей поставить. Да станков нет!
08:26:20 09-12-2023
У нас у хозяина фирмы Константина, когда доча Нюра выросла, он ей фирмой разрешил порулить. Она этой инфоцыганщиной преуспевающию ООО на бок завалила. Батя походу не выведит из пике контору теперь.
13:52:56 09-12-2023
Гость (08:26:20 09-12-2023) У нас у хозяина фирмы Константина, когда доча Нюра выросла, ... Тоже примерно такая же история случилась. Генеральный директор уехал в отпуск, а его дочь была его замом по кадрам. Решила она она "омолодить" кадры, т.к. у нас слесари, токари, сварщики были в возрасте 45+, всех которые были старще этого возраста и уволила. Через три недели вернулся генеральный и обратил внимание, что в сборочном подозрительно тихо, а ранее там всегда кипела работа. Стали названивать заказчики - где продукция? Доход упал в примерно в три раза, зарплату платить нечем, расходные оплачивать тоже нет средств. Народ стал массово увольняться из-за падения уровня зарплат. Прошло уже больше 10-ти лет, но так и не смогли вернуться к прежнему уровню.
09:55:34 09-12-2023
У нас же уходить хотят от этих всех иностранных слов. Передумали?!
10:54:41 09-12-2023
В России говорить по-русски и не нужны будут эксперты, чтобы объяснять ругательное слово "бенчмаркинг".
13:12:19 09-12-2023
Сопротивляется иностранщина, продвигает себя. Хотя давно уже доказано, что все эти бенчмаркинги, хедхантинги, краудсорсинги и прочие 5с только гробят отечественные предприятия. Но выросло поколение менеджеров, которое иначе не представляет функционирование бизнеса.
13:45:57 09-12-2023
Гость (13:12:19 09-12-2023) Сопротивляется иностранщина, продвигает себя. Хотя давно уже... Во, дурыстика😁😁😁