Эксперт объяснила, что такое бенчмаркинг в сфере и зачем он нужен алтайским компаниям

Рынок труда постоянно меняется и любой компании нужна информация извне

09 декабря 2023, 07:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководитель студии HR-проектов "Штат 3" Татьяна Клейтановская рассказала, что такое бенчмаркинг и зачем он нужен компаниям. В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" она объяснила, что успех компании зависит от того, насколько умело рекрутеры привлекают, мотивируют и удерживают персонал.

По словам Клейтановской, эффективность работы с персоналом можно оценить различными инструментами, и один из них – HR-бенчмаркинг. Этот метод измерения и улучшения организации проводится путем сопоставительного или сравнительного анализа показателей с другими компаниями или принятыми в отрасли стандартами.

"Анализ помогает увидеть области, где ваша компания отстает от другой. Но чтобы вырваться вперед, помимо сравнения показателей, всегда исследуются принятые в компаниях практики. Это попытка разобраться, что стоит за цифрами и как их достигли", – отметила эксперт.После этого компания начинает внедрять лучшие практики. Получив базовое сравнение по ключевым показателям, кадровая служба может оптимизировать работу подразделений, определив, в каких областях компания лидирует, а где стоит развиваться. В результате можно пересмотреть стратегию найма и вложить в это направление дополнительные средства.

"HR-бенчмаркинг может стать источником проверки некоторых гипотез. Например, с его помощью можно проверить, как форматы работы – офис, удаленка, гибрид – связаны с привлечением новых и удержанием текущих сотрудников", – добавила Клейтановская.Эксперт по рекрутингу подчеркнула, что рынок труда постоянно меняется и любой компании нужна информация извне, чтобы понимать, успевает ли она за изменениями. Кроме того, таким образом можно понять, как другие компании, в том числе конкуренты, реагируют на них.