Эксперт объяснила, много ли в действительности Алтай отгружает крупы на экспорт
Шостак назвала регион гречневой столицей мира
14 декабря 2023, 08:15, ИА Амител
334 тысячи тонн зерна и круп экспортировали аграрии Алтайского края за три месяца сельхозгода – с июля по сентябрь. Свою продукцию производители отгрузили в 32 страны. Много это или мало? В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" об этом рассказала руководитель Центра оценки качества зерна Мария Шостак. По ее словам, следует оценивать разные группы продукции.
Она отметила, что по зерновым, в том числе по пшенице, Алтайский край не входит даже в десятку лидеров. Основными поставщиками этой культуры остаются Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Саратовская область.
"По "масличке" неплохо мы выстреливаем, часто входим в десятку лидеров, но рынок такой нестабильный немного по "масличке", и поэтому месяц от месяца очень серьезно отличаются", – сказала Шостак.При этом гречневой крупы и гречихи Алтай поставляет больше всех. Регион можно уверенно назвать гречневой столицей мира. За три месяца с Алтая отгрузили 13 тысяч тонн гречихи, а также 16 тонн гречки.
11:12:44 14-12-2023
И как это отражается на благосостоянии жителей и краевой бюджет?Я вон читал ,что у нас из за бескормицы крестьяне и фермеры коров вырезают.Разве при таких достижениях нельзя посодействовать в приобретении фуражного зерна местному производителю?
12:19:45 14-12-2023
Что то этих"МЫ" в полях не разу не встречались или по принципу,мы пахали,я и лошадь
14:35:06 14-12-2023
Чем отличается гречиха от гречки?
14:41:22 14-12-2023
Гречиха – это растение, из семян которого изготавливается гречневая крупа и мука. Гречка – это гречневая крупа, изготовленная из гречихи. Как яблоня и яблоко)