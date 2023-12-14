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Эксперт объяснила, много ли в действительности Алтай отгружает крупы на экспорт

Шостак назвала регион гречневой столицей мира

14 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

334 тысячи тонн зерна и круп экспортировали аграрии Алтайского края за три месяца сельхозгода – с июля по сентябрь. Свою продукцию производители отгрузили в 32 страны. Много это или мало? В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" об этом рассказала руководитель Центра оценки качества зерна Мария Шостак. По ее словам, следует оценивать разные группы продукции.

Она отметила, что по зерновым, в том числе по пшенице, Алтайский край не входит даже в десятку лидеров. Основными поставщиками этой культуры остаются Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Саратовская область.

"По "масличке" неплохо мы выстреливаем, часто входим в десятку лидеров, но рынок такой нестабильный немного по "масличке", и поэтому месяц от месяца очень серьезно отличаются", – сказала Шостак.При этом гречневой крупы и гречихи Алтай поставляет больше всех. Регион можно уверенно назвать гречневой столицей мира. За три месяца с Алтая отгрузили 13 тысяч тонн гречихи, а также 16 тонн гречки.

Экономика Алтайский край сельское хозяйство

Комментарии 4

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Афиноген

11:12:44 14-12-2023

И как это отражается на благосостоянии жителей и краевой бюджет?Я вон читал ,что у нас из за бескормицы крестьяне и фермеры коров вырезают.Разве при таких достижениях нельзя посодействовать в приобретении фуражного зерна местному производителю?

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гость

12:19:45 14-12-2023

Что то этих"МЫ" в полях не разу не встречались или по принципу,мы пахали,я и лошадь

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Татьяна

14:35:06 14-12-2023

Чем отличается гречиха от гречки?

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Гость

14:41:22 14-12-2023

Гречиха – это растение, из семян которого изготавливается гречневая крупа и мука. Гречка – это гречневая крупа, изготовленная из гречихи. Как яблоня и яблоко)

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