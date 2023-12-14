Эксперт объяснила, много ли в действительности Алтай отгружает крупы на экспорт

Шостак назвала регион гречневой столицей мира

14 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

334 тысячи тонн зерна и круп экспортировали аграрии Алтайского края за три месяца сельхозгода – с июля по сентябрь. Свою продукцию производители отгрузили в 32 страны. Много это или мало? В эфире "Бизнес ФМ Барнаул" об этом рассказала руководитель Центра оценки качества зерна Мария Шостак. По ее словам, следует оценивать разные группы продукции.

Она отметила, что по зерновым, в том числе по пшенице, Алтайский край не входит даже в десятку лидеров. Основными поставщиками этой культуры остаются Краснодарский край, Ростовская область, Крым, Саратовская область.

"По "масличке" неплохо мы выстреливаем, часто входим в десятку лидеров, но рынок такой нестабильный немного по "масличке", и поэтому месяц от месяца очень серьезно отличаются", – сказала Шостак.При этом гречневой крупы и гречихи Алтай поставляет больше всех. Регион можно уверенно назвать гречневой столицей мира. За три месяца с Алтая отгрузили 13 тысяч тонн гречихи, а также 16 тонн гречки.