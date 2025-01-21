Технолог молочного производства рассказала о трендах в "сырной" индустрии

21 января 2025, 07:15, ИА Амител

Нарезанный сыр / Фото: Unsplah / Alexander Maasch

20 января отмечали Всемирный день любителей сыра. О том, что такое элитные сорта сыра, рассказала Маргарита Черданцева, технолог молочного производства, эксперт-дегустатор и блогер под псевдонимом Молочный сомелье. Настоящий сыр не может быть дешевым, но дорогой может и не попасть в крупное производство, сказала она на радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Что такое элитный сыр?

Маргарита Черданцева рассказала, что в России культура потребления элитных сыров продолжает развиваться, несмотря на трудности массового спроса.

"Когда я езжу на предприятия, я вижу очень много вариаций. Пробуют, делают продукт просто вкусный, он уникальный, мне он очень нравится, но его убирают с производства, потому что он не пользуется спросом", – объяснила эксперт.

Рынок еще не готов к элитным сырам в массовом производстве, поэтому производители часто экономят на времени вызревания, чтобы продукт быстрее попал на полки.

Технологии и ускорители

Среди хитростей, с помощью которых ускоряется процесс созревания сыров, Черданцева выделяет фермент липаза. Он расщепляет жиры, и сыр созревает быстрее, сохраняя качество.

"За два-три месяца можно получить полноценно вкус пармезана", – добавляет эксперт.

Однако важно помнить, что такие продукты не всегда сохраняют яркость вкуса, особенно если ускоренный процесс требует добавления соли, чтобы сыр был твердым.

Какой сыр считается элитным в России?

Россия, и в частности Алтайский край, имеет свое представление об элитных сырах.

"У нас сыры считаются элитными, и гости, которые приезжают к нам, считают, что сыр "Алтайский", "Советский" и "Зеленодольский" – это наши визитные карточки", – отмечает Черданцева.

Эти сыры представляют собой смесь полутвердого и выдержанного с выраженными сладковатыми нотами, которые, по мнению эксперта, находятся в пределах между классическим пармезаном и более мягкими сырами.

Тренды в "сырной" индустрии

Сейчас в моде сыры с натуральными добавками, особенно популярны со "смытой" коркой, которая выращена бактериями и вполне съедобна. Важным трендом является также отказ от искусственных упаковок, что соответствует современному запросу на экологичность.

В связи с этим, по мнению Маргариты, производители должны сосредоточиться на продвижении продуктов через специализированные магазины или небольшие лавки, где товар может быть представлен должным образом.

Будущее элитных сыров

Медленно, но уверенно культура потребления элитных сыров набирает популярность, и хотя элитные сыры пока не могут конкурировать с массовым продуктом, тенденции на качество и экологичность делают этот сегмент привлекательным для определенной аудитории.