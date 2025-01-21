Эксперт объяснила, почему настоящий сыр не может быть дешевым
Технолог молочного производства рассказала о трендах в "сырной" индустрии
21 января 2025, 07:15, ИА Амител
20 января отмечали Всемирный день любителей сыра. О том, что такое элитные сорта сыра, рассказала Маргарита Черданцева, технолог молочного производства, эксперт-дегустатор и блогер под псевдонимом Молочный сомелье. Настоящий сыр не может быть дешевым, но дорогой может и не попасть в крупное производство, сказала она на радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Что такое элитный сыр?
Маргарита Черданцева рассказала, что в России культура потребления элитных сыров продолжает развиваться, несмотря на трудности массового спроса.
"Когда я езжу на предприятия, я вижу очень много вариаций. Пробуют, делают продукт просто вкусный, он уникальный, мне он очень нравится, но его убирают с производства, потому что он не пользуется спросом", – объяснила эксперт.
Рынок еще не готов к элитным сырам в массовом производстве, поэтому производители часто экономят на времени вызревания, чтобы продукт быстрее попал на полки.
Технологии и ускорители
Среди хитростей, с помощью которых ускоряется процесс созревания сыров, Черданцева выделяет фермент липаза. Он расщепляет жиры, и сыр созревает быстрее, сохраняя качество.
"За два-три месяца можно получить полноценно вкус пармезана", – добавляет эксперт.
Однако важно помнить, что такие продукты не всегда сохраняют яркость вкуса, особенно если ускоренный процесс требует добавления соли, чтобы сыр был твердым.
Какой сыр считается элитным в России?
Россия, и в частности Алтайский край, имеет свое представление об элитных сырах.
"У нас сыры считаются элитными, и гости, которые приезжают к нам, считают, что сыр "Алтайский", "Советский" и "Зеленодольский" – это наши визитные карточки", – отмечает Черданцева.
Эти сыры представляют собой смесь полутвердого и выдержанного с выраженными сладковатыми нотами, которые, по мнению эксперта, находятся в пределах между классическим пармезаном и более мягкими сырами.
Тренды в "сырной" индустрии
Сейчас в моде сыры с натуральными добавками, особенно популярны со "смытой" коркой, которая выращена бактериями и вполне съедобна. Важным трендом является также отказ от искусственных упаковок, что соответствует современному запросу на экологичность.
В связи с этим, по мнению Маргариты, производители должны сосредоточиться на продвижении продуктов через специализированные магазины или небольшие лавки, где товар может быть представлен должным образом.
Будущее элитных сыров
Медленно, но уверенно культура потребления элитных сыров набирает популярность, и хотя элитные сыры пока не могут конкурировать с массовым продуктом, тенденции на качество и экологичность делают этот сегмент привлекательным для определенной аудитории.
07:59:54 21-01-2025
Да причём здесь рынок который не готов к элитным сырам, просто у людей нет денег на эти элитные сыры, вот и вся причина😎🥺
08:33:48 21-01-2025
Сергей (07:59:54 21-01-2025) Да причём здесь рынок который не готов к элитным сырам, прос... ну так он и не для всех, уравниловки в потреблении уже давно нет
08:15:50 21-01-2025
А где купить безопасную и недорогую еду?
09:07:32 21-01-2025
Гость (08:15:50 21-01-2025) А где купить безопасную и недорогую еду?... в магазине
09:18:58 21-01-2025
Гость (08:15:50 21-01-2025) А где купить безопасную и недорогую еду?... в мультике
08:55:59 21-01-2025
Из статьи я так и не понял, почему настоящий сыр не может быть дешевым?
08:56:15 21-01-2025
что не балабол и звиздабол то эксперт или инвестор.
у людей денег нет на обычный сыр, какие элитные.
или сыр - это та мазня, которая в сетях продается?
09:13:20 21-01-2025
Сыр не может быть дешёвым, а молоко можно за бесценок у деревенских скупать ...
09:19:17 21-01-2025
Вспоминаю советское время ,когда у нас ,здесь ,в Барнауле продавали в магазинах сыры.Тогда не было всех этих нынешних классификаций элитных и неэлитных,были просто ,настоящие сыры без пальмового масла ,без всяких суррогатов.Советский,пошехонский,буковинский,голландский...А был ещё сыр рокфор,в виде круглых цилиндрических шайб.Он был полутвёрдый ,очень вкусный продукт.Сейчас такого качества сроду и не сыщешь.
11:04:10 21-01-2025
Афиноген (09:19:17 21-01-2025) Вспоминаю советское время ,когда у нас ,здесь ,в Барнауле пр... сейчас и заводов тех не осталось и оборудования того времени и технорлогий уже нет
сыр не так как раньше делают поэтому и нет таких в продаже
а если кустари делают такой натуральный сыр они сбыть его не могут потому что дорогой
хотя конечно сегодня есть понятие интернет магазина и кустарь может продать свой сыр по всей стране и даже по всему миру с помощью интернет заказов-посылок. Это выручает сильно
09:41:25 21-01-2025
сыр может быть а может и не быть.
кстати, раньше при фотографировании чтобы нород изобразил лыбку говорили "чизз". в последнее время говорят "сиськи". симптоматично...
10:05:36 21-01-2025
Сыр вообще не съедобный. Покупала разных производителей и по любым ценам. Солёный ужасно, безвкусный, или крошится или резина. Не хотят у нас делать хорошие сыры
12:58:41 21-01-2025
Гость (10:05:36 21-01-2025) Сыр вообще не съедобный. Покупала разных производителей и по... так сделайте сами. видеорецептов вагон. с трех литров молока получается 100 грамм
10:43:56 21-01-2025
Никакой продукт не может быть "дешевым". Цена определяется стоимостью производства (себестоимость) и прибылью. Где нет тормозов, нет конкуренции, там сверхприбыли на яхты и дворцы.
10:57:21 21-01-2025
Хочешь повысить шансы на покупку хорошего сыра - не покупай ничего из АК
12:01:17 21-01-2025
Здесь делают элитный сыр??? Не смешите мои тапочки..
12:19:27 21-01-2025
Гость (11:04:10 21-01-2025) сейчас и заводов тех не осталось и оборудования того времени... По факту, покупая сыр у такого кустаря, ты покупаешь кота в мешке. Какой уж там элитный..
12:57:22 21-01-2025
Мимопроходящий (12:19:27 21-01-2025) По факту, покупая сыр у такого кустаря, ты покупаешь кота в ... вы хоть раз то ели сыр самодельный твердый? выдержаный несколько лет. нет не ели видимо
12:50:42 21-01-2025
Сегодня по ТВ Катунь смотрела беседу с Маргаритой Черданцевой, произвела очень приятное впечатление! Увлеченный, компетентный, обаятельный специалист. Было очень интересно, думаю, что нет ее вины в том, что много некачественного сыра
13:33:01 21-01-2025
Мамонтовский маслосырзавод рекомендую всю продукцию, продукция достойная. Новый сыр Резидент -просто огонь .
14:02:52 21-01-2025
И не дешевый в большинстве своем такой же. Сыровары сейчас сами не знают, сыр это или нет.
14:05:59 21-01-2025
- "Будущее элитных сыров
Медленно, но уверенно культура потребления элитных сыров набирает популярность, и хотя элитные сыры пока не могут конкурировать с массовым продуктом, тенденции на качество и экологичность делают этот сегмент привлекательным для определенной аудитории." ----- Есть у нас в стране чубайсятина, которая в коробках из под крекса доллары ворочает, но они к сожалению не могут слопать за меня и за моего соседа, тройную порцию сыра. Это они своими бабками нагоняют высокий средний показатель по зарплат и пенсиям. А истина такова, в 2013 году у меня пенсия была в эквиваленте 573 доллара, в 2014 - 573 доллара, а в 20025 после щедрой индексации пенсия стала 414 долларов. Я, бы рад покусать такой сырок, а как потом весь месяц жить?
14:40:04 21-01-2025
Филипп Филиппыч (14:05:59 21-01-2025) - "Будущее элитных сыровМедленно, но уверенно культура п... Уточнение в 2014 -537 рублей.
07:52:09 23-01-2025
Для хорошего сыра,нужно сыропригодное молоко,с этого начинайте! Второй момент,кто готов замораживать деньги в сыре на 3-6 месяцев,пока зреют твердые сорта? И третье,лохотронщики-сыроварни на коленках,которых сейчас в изобилии,пытаются выдать "премиум" из технологий сулугуни и адыгейского,в лучшем случае "российского"..и составляют наглядную картинку сыроделия Алтая. А в общем,правильно..купить хороший сыр сегодня нелегко у нас.