Эксперт оценила правдивость статистики о привлекательности Алтая для трудоустройства
В действительности незакрытых вакансий на региональном рынке труда значительно больше
24 февраля 2024, 12:17, ИА Амител
Алтай обогнал Москву в рейтинге привлекательности для трудоустройства. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул". Рейтинг оценивает ситуацию на рынке труда на начало года.
В основу легли шесть параметров: соотношение количества резюме к числу вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата; доля резюме со статусами "Не готов к переезду" и, наоборот, "Хочу переехать"; а также прожиточный минимум и уровень безработицы по данным Росстата.
Лидером рейтинга стала Республика Татарстан. Алтайский край занял 45-е место. А Москва – только 65-е. Такая низкая позиция объясняется высокой конкуренцией за рабочие места, а также низким соотношением средней зарплаты к прожиточному минимуму.
Сейчас в Алтайском крае на одну вакансию на hh.ru приходится почти три резюме. Средняя предлагаемая зарплата составила 48 тысяч рублей. При этом больше 80% соискателей не хотят переезжать. Однако отражает ли эта статистика реальное положение на рынке труда региона? Алтайский HR-эксперт и руководитель агентства "Люди" Елена Вагнер объяснила, что нет. По ее словам, незакрытых вакансий в разы больше.
"Физически у нас людей стало меньше – они не родились в то время, когда бы сейчас должны были работать. Плюс произошел отток из-за спецоперации, когда забрали мужчин – они стали получать достаточно хорошие деньги и их жены ушли с рынка", – сказала эксперт.Кроме того, нередко недавно устроившиеся сотрудники уходят из компаний. В результате многие вакансии остаются незакрытыми. Многие уходят на фриланс и работают на себя.
"У одной из компаний численностью 650 человек – 110 вакансий. Это сфера логистики, где нужны мужские руки. Мужчин тут реально не хватает. Сфера HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес. – Прим. ред.). Приходят молодые ребята, видят нагрузку – не готовы, убегают. Сфера строительства тоже – крайне тяжелая сфера. Если мы возьмем инженеров: либо они уходят во фриланс, начинают работать на себя, либо приходят, получают опыт и тоже покидают. "Сельхозка" вообще очень сильно в этом плане проседает: агронома днем с огнем не сыщешь", – рассказала Вагнер. Эксперт добавила: чтобы объективнее оценить рынок труда, следует составить аналогичный рейтинг по данным и других ресурсов по поиску вакансий. Например, "Авито". По оценке Вагнер, этот ресурс закрывает крупный сегмент рабочих вакансий – именно тех, что больше всего требуются в Алтайском крае.
12:58:58 24-02-2024
Усть-Кут... Строится комбинат... Зарплаты трактористов шоферов 250 тыс
10:13:42 25-02-2024
Грыша (12:58:58 24-02-2024) Усть-Кут... Строится комбинат... Зарплаты трактористов шофер... Платят 2-3 остальных кидают
13:30:00 24-02-2024
Предлагают 48, а платят меньше 25... Вот и вакансии
14:18:32 24-02-2024
Большинство объявлений не платят объявленного в вакансии вознаграждения. А добавление отзыва не публикуется, обман и сговор с hh.ru ! Недобросовестные наниматели должны уйти с рынка .
15:55:56 24-02-2024
Да зачем вы врете. На рабочие профессии дикий спрос. Платят адекватно. Нам в контору монтажники нужны, сотня в месяц на руки. Необходимо еще человек 20. Не идет никто. На собеседованиях либо студенты, либо неадекватные. Из десяти соискателей максимум один проходит по критериям. Это реальная проблема. Не хотят здесь люди работать и зарабатывать вменяемые деньги. Хотят сопли на кулак наматывать в интернете и скулить, что в е плохо.
18:17:05 24-02-2024
Гость (15:55:56 24-02-2024) Да зачем вы врете. На рабочие профессии дикий спрос. Платят ... На рабочих профессиях работать приходится на ветру и холоде, или в цехе в грязи и масле, домой идёшь грязный как чёрт. Комфортный работать в офисе сисадмином, хоть и за вдвое меньшую оплату, зато как человек руки помыл, оделся и чистый идёшь или едешь домой, заходишь в магазин и от тебя люди не шарахаются, чтобы не испачкаться. Так что ваши вакансии недооценены по сегодняшним временам. Тем более в сравнении с оплатой на СВО.
19:50:49 24-02-2024
Гость (15:55:56 24-02-2024) Да зачем вы врете. На рабочие профессии дикий спрос. Платят ... Это круглосуточно? А реально в нормальном графике 20 то будет?
14:01:28 25-02-2024
Гость (19:50:49 24-02-2024) Это круглосуточно? А реально в нормальном графике 20 то буд... Ты дурак? Какие круглосуточно? Какие 20? Сто на руки за обычный рабочий день.
20:46:13 24-02-2024
Гость (15:55:56 24-02-2024) Да зачем вы врете. На рабочие профессии дикий спрос. Платят ... монтажник ПВХ и алюминия. 150 в месяц - не идут. Зато ноют, что 50 фиг заработаешь в крае.
09:54:47 25-02-2024
Что такое сейчас сотка... ни о чем за тяжелый труд. Даж машину не купишь
13:07:39 25-02-2024
М (09:54:47 25-02-2024) Что такое сейчас сотка... ни о чем за тяжелый труд. Даж маши... Ну ты загнул. Что с одной зп - машину? Скажи еще LC-200/300?
14:02:22 25-02-2024
М (09:54:47 25-02-2024) Что такое сейчас сотка... ни о чем за тяжелый труд. Даж маши... Тогда и не ной что 20 тысяч зарплата.
10:17:07 25-02-2024
Да зарплату пишут большую иначе ни кто не пойдет,а платить не платят , объявление подают одни и те же постоянно
12:34:30 25-02-2024
В Москве за такую же работу плата в 2 раза а то и больше
18:46:39 25-02-2024
Гость (15:55:56 24-02-2024) Да зачем вы врете. На рабочие профессии дикий спрос. Платят ... Это что за компания? Не подскажите,как называется? Просто нужно!
20:41:16 25-02-2024
Гость (18:46:39 25-02-2024) Это что за компания? Не подскажите,как называется? Просто ну... А ты что умеешь? Какой у тебя опыт и квалификация?
15:32:26 27-02-2024
Вот почему москвичи толпами едут работать в Алтайский край, теперь ясно.