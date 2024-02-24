Эксперт оценила правдивость статистики о привлекательности Алтая для трудоустройства

В действительности незакрытых вакансий на региональном рынке труда значительно больше

24 февраля 2024, 12:17, ИА Амител

Человек за работой / Фото: unsplash.com

Алтай обогнал Москву в рейтинге привлекательности для трудоустройства. К таким выводам пришли аналитики сервиса hh.ru, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул". Рейтинг оценивает ситуацию на рынке труда на начало года.

В основу легли шесть параметров: соотношение количества резюме к числу вакансий на рынке, медианная предлагаемая зарплата; доля резюме со статусами "Не готов к переезду" и, наоборот, "Хочу переехать"; а также прожиточный минимум и уровень безработицы по данным Росстата.

Лидером рейтинга стала Республика Татарстан. Алтайский край занял 45-е место. А Москва – только 65-е. Такая низкая позиция объясняется высокой конкуренцией за рабочие места, а также низким соотношением средней зарплаты к прожиточному минимуму.

Сейчас в Алтайском крае на одну вакансию на hh.ru приходится почти три резюме. Средняя предлагаемая зарплата составила 48 тысяч рублей. При этом больше 80% соискателей не хотят переезжать. Однако отражает ли эта статистика реальное положение на рынке труда региона? Алтайский HR-эксперт и руководитель агентства "Люди" Елена Вагнер объяснила, что нет. По ее словам, незакрытых вакансий в разы больше.

"Физически у нас людей стало меньше – они не родились в то время, когда бы сейчас должны были работать. Плюс произошел отток из-за спецоперации, когда забрали мужчин – они стали получать достаточно хорошие деньги и их жены ушли с рынка", – сказала эксперт.Кроме того, нередко недавно устроившиеся сотрудники уходят из компаний. В результате многие вакансии остаются незакрытыми. Многие уходят на фриланс и работают на себя.

"У одной из компаний численностью 650 человек – 110 вакансий. Это сфера логистики, где нужны мужские руки. Мужчин тут реально не хватает. Сфера HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес. – Прим. ред.). Приходят молодые ребята, видят нагрузку – не готовы, убегают. Сфера строительства тоже – крайне тяжелая сфера. Если мы возьмем инженеров: либо они уходят во фриланс, начинают работать на себя, либо приходят, получают опыт и тоже покидают. "Сельхозка" вообще очень сильно в этом плане проседает: агронома днем с огнем не сыщешь", – рассказала Вагнер. Эксперт добавила: чтобы объективнее оценить рынок труда, следует составить аналогичный рейтинг по данным и других ресурсов по поиску вакансий. Например, "Авито". По оценке Вагнер, этот ресурс закрывает крупный сегмент рабочих вакансий – именно тех, что больше всего требуются в Алтайском крае.