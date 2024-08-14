Эксперт по экстремальному вождению провел в Барнауле тест-драйв кроссовера Jaecoo J8

Рассказываем, как "умный" автомобиль повел себя на мокрой дороге, рыхлом песке и при резких поворотах на скорости

14 августа 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KPa3K

Jaecoo J8 и Антон Мищенков / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Роскошный кроссовер Jaecoo J8 ("Джейку Джей8") с выдающимися внедорожными способностями быстро завоевывает сердца российских автолюбителей. Для многих он уже стал идеальным спутником как в городе, так и за его пределами, обеспечивая комфорт на любых поверхностях: будь то мокрый асфальт, рыхлый песок и даже бездорожье. Чтобы убедиться в этом лично, журналист amic.ru отправился на тест-драйв модели с опытным водителем, который умеет управлять машиной в сложных условиях.

Это директор "Барнаульского центра высшего водительского мастерства" Антон Мищенков. Он тестировал Jaecoo J8 не только на городских дорогах, но и в пригороде Барнаула, включая испытания на рыхлом и мокром песке, мокром асфальте. А также провел "лосиный тест", чтобы узнать, как кроссовер поведет себя в экстремальных ситуациях и в крутых поворотах, не подвержен ли он заносам и способен ли удерживаться в полосе на высокой скорости при маневрах. Рассказываем, как флагманский кроссовер бренда показал себя на тест-драйве в Автоцентре АНТ и что о нем думает инструктор по экстремальному вождению.

Jaecoo J8 доступен для покупки в Автоцентре АНТ в трех комплектациях и девяти цветах на выбор. Стартовая цена – 3 999 000 руб. Приобретая авто в августе вы получаете особые кредитные условия. Jaecoo J8 уже готов стать вашей главной инвестицией.

Jaecoo J8 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Уверенность в каждом движении

Jaecoo J8 – надежный кроссовер, оснащенный мощным двухлитровым двигателем с непосредственным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Мощность – 249 л. с., время разгона до 100 км/ч – 8,5 сек.

Динамичный двигатель J8 позволяет уверенно преодолевать большие расстояния, а современная трансмиссия обеспечивает плавное переключение передач и снижение расхода топлива. Его показатели: в городе – 10,3 л на 100 км, на трассе – 6,8 л, а в смешанном режиме – 8,1 л.

Одно из ключевых преимуществ Jaecoo J8 – это интеллектуальная система полного привода Torque-Vectoring (Торк-Векторинг), которая обеспечивает оптимальное распределение крутящего момента между задними колесами. В результате автомобиль уверенно и безопасно проходит повороты, направляя больше мощности на внешнее колесо, что улучшает его маневренность и снижает потребность в корректировке управления. Это обеспечивает водителю максимальный комфорт, безопасность и удовольствие от вождения. Для дополнительного удобства предусмотрено семь режимов вождения, от "эко" до "бездорожья".

Jaecoo J8 и Антон Мищенков / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Система Torque-Vectoring также обеспечивает идеальное сцепление колес с дорогой даже в самых экстремальных условиях, что позволяет кроссоверу молниеносно адаптироваться к любым изменениям. Даже если несколько колес теряют контакт с поверхностью трассы.

Например, в "лосином тесте" автомобиль показал себя достаточно стабильно и надежно, быстро и уверенно выравниваясь после маневров.

Поясним, "лосиный тест" – это резкое перестроение из одной полосы в другую для преодоления неожиданных препятствий. Родом он из Швеции, где лоси часто выскакивают на дорогу. В Норвегии, например, это тест, как часть обучения основам экстремального вождения, является обязательным в автошколах.

"Автомобиль продемонстрировал прекрасную управляемость, плавно и уверенно корректировал свой курс в тесте. При движении со скоростью 80 км/ч мы успешно сменили полосу движения и так же резко, но при этом легко вернулись обратно. Электронная система стабилизации обеспечила надежное удержание автомобиля, он не пошел в занос", – говорит Антон Мищенков.

Покоритель бездорожья

Благодаря своей стабильности и предсказуемости на дороге, а также превосходным внедорожным характеристикам, Jaecoo J8 постоянно достигает новых высот. Недавно автомобиль принял участие в грандиозном ралли "Шелковый путь" на участке в Алтайском крае, где продемонстрировал свою надежность, силу и выносливость.

А в апреле этого года кроссовер совместно с титулованным спортсменом, профессиональным гонщиком Сергеем Карякиным успешно преодолел сложный маршрут от поляны Азау у подножия Эльбруса до урочища Джилы-Су в Кабардино-Балкарии.

"Несмотря на то, что машина большая, она уверенно покидает полосу, хорошо входит в поворот. Даже не ожидал от нее такого плавного хода и маневренности. Отзывчивая педаль газа и тормоза. Мягкий руль", – отмечает ловкость и надежность кроссовера Антон Мищенков.

Стиль и бескомпромиссный комфорт

Дизайн кроссовера поражает своей элегантностью. Внимание привлекают не только общие черты автомобиля, но и такие детали, как выдвижные дверные ручки, вертикальные ребра радиаторной решетки с хромированными акцентами, светодиодные фары с полосками дневных ходовых огней и изящный воздухозаборник.

Интерьер Jaecoo J8 тщательно продуман для максимального комфорта. Удобное водительское кресло подходит для людей любого роста и комплекции, а полный набор электрорегулировок, подогрев, массаж и многофункциональный руль обеспечивают удобство во время дальних поездок. Просторные задние сиденья и кресло-оттоманка для переднего пассажира делают путешествие комфортным для всех пассажиров.

Салон Jaecoo J8 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Роскошь и элегантность интерьера подчеркивают высококачественные материалы отделки салона. Это натуральная кожа черного и коричневого цветов. Многофункциональный руль с укороченным ободом также обтянут натуральной кожей и удобно лежит в руке, а элементы управления на спицах рулевого колеса позволяют водителю лучше сосредоточиться на дороге и провести время в дороге с комфортом.

Безопасность на любой дороге

Благодаря надежному кузову, мощному двигателю, современной трансмиссии, системе интеллектуального привода и электронным помощникам, J8 может стать верным спутником как в повседневных поездках по городу, так и в дальних путешествиях.

Среди систем помощи водителю (ADAS) представлены:

адаптивный круиз-контроль;

ассистент движения в пробках / интеллектуальный ассистент круиза;

система автоматического экстренного торможения;

система предупреждения о столкновении спереди;

предупреждение о покидании полосы;

система помощи при перестроении / аварийного удержания в полосе;

система помощи при смене полосы;

система авто переключения ближнего/дальнего света;

система мониторинга слепых зон;

предупреждение о заднем перекрестном столкновении.

За безопасность отвечают также 10 подушек, датчики парковки сзади и спереди, обзор на 540 градусов, функция наклона зеркал при движении задним ходом, мониторинг давления и температуры в шинах, предупреждение о превышении скорости и ограничитель скорости.

Умные технологии

Полноприводный кроссовер оснащен современной электроникой, дисплеями высокой четкости, а также светодиодной подсветкой и аудиосистемой премиум-класса, что делает его современным автомобилем.

Jaecoo J8 / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Например, аудиосистема от Sony ("Сони") с 14 динамиками и современной технологией цифровой обработки сигнала обеспечивает превосходное качество звука. При этом громкость во время входящих звонков не мешает другим пассажирам.

А мощный восьмиядерный процессор обеспечивает быструю загрузку мультимедийной системы и мгновенную реакцию. Кроме того, в автомобиле есть ионизатор воздуха и проекционный дисплей, который выводит важную информацию прямо на лобовое стекло, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность для водителя.

"К любой машине нужно немногого привыкать. Но мне понравилась управлять Jaecoo J8. Автомобиль отзывчивый, комфортный. И в экстремальных условиях ведет себя очень достойно, стабильно. В общем, хороший, премиальный кроссовер", – подытожил Антон Мищенков

Вы тоже можете испытать автомобиль лично, записавшись на тест-драйв в Автоцентр АНТ на Павловском тракте, 249д.

Автоцентр АНТ

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 249д

Тел.: (3852) 230-010

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