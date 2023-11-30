Эксперт: после снятия запрета на экспорт топлива цена бензина сильно не изменится

Сейчас внутренний рынок переполнен топливом, из-за чего власти решили возобновить экспорт

30 ноября 2023, 22:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После снятия запрета на экспорт топлива цена бензина существенно не изменится. Как сообщают "Вести Алтай", такой прогноз сделал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Как объясняют эксперты, сейчас внутренний рынок переполнен топливом, из-за чего власти решили возобновить экспорт. Кроме того, сохранение запрета на вывоз топлива могло снизить переработку нефти – автомобильное топливо попросту негде было бы хранить.

Матвейко подчеркнул, что цены на бензин не должны снова взлететь, поскольку продавать нефтепродукты за границу смогут лишь производители. Раньше, до 21 сентября, это могли делать любые предприниматели.

При этом незначительный рост цен на топливо все же стоит ждать – после 1 декабря. С этого дня почти на 11% повысится железнодорожный тариф. Однако эксперты отмечают, что остается сложная ситуация с зимним дизельным топливом.