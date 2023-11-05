Эксперт предрек снижение цен на рыбу в России

Он отметил, что некоторые позиции уже стали дешевле

05 ноября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о том, что в ближайшее время в России могут снизиться цены на красную рыбу. Его слова передает РИА Новости.

"У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос", – сказал глава ведомства.

Он добавил, что цена на горбушу уже снизилась, причем в полтора раза.

Специалист подытожил и заявил, что сейчас рыбы много. Шестаков выразил надежду на то, что ретейлеры отреагируют на ситуацию на рынке и снизят цены.