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Эксперт предрек снижение цен на рыбу в России

Он отметил, что некоторые позиции уже стали дешевле

05 ноября 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Глава Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о том, что в ближайшее время в России могут снизиться цены на красную рыбу. Его слова передает РИА Новости.

"У нас очень хороший вылов, объем производства тоже вырос", – сказал глава ведомства.

Он добавил, что цена на горбушу уже снизилась, причем в полтора раза.

Специалист подытожил и заявил, что сейчас рыбы много. Шестаков выразил надежду на то, что ретейлеры отреагируют на ситуацию на рынке и снизят цены. 

цены Продукты

Комментарии 4

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гость

12:40:10 05-11-2023

Да, снизились цены, на набор для пива. Посетили 4 магазина и ничего подобного на снижение не наблюдается. Так что, навряд ли удастся поесть вдоволь.

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Гость

12:43:14 05-11-2023

в Марийке 100 руб накинули

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в Марийке 100 руб накинули

16:31:48 05-11-2023

Да еще икру вынули из рыбы и по 5000 рублей кг продают. А выпотрошенные гнилые туши трижды размороженные по 189 руб. кг. Так и лежат и гниют по всей сети.

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Гость

21:55:11 05-11-2023

Уже по 290

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