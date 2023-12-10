Эксперт предупредил, что бесплатные подписки могут съедать ваши деньги
Он отметил, что людей часто заманивают бесплатным периодом
10 декабря 2023, 11:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Директор центра компетенций по информационной безопасности "Т1 Интеграция" Виктор Гулевич рассказал, как бесплатные подписки съедают ваши деньги. Его слова передает "Прайм".
Честные платные подписки специалист зловредными не назвал. Он отметил, что такие подписки не воруют данные и не подслушивают разговоры.
При этом он добавил, что существуют приложения, авторы которых заманивают пользователей бесплатным пробным периодом, но затем начинают списывать деньги со счетов, продлевая подписку.
Эксперт отметил, что даже после удаления самой программы списания за подписку будут продолжаться.
12:26:35 10-12-2023
Да, якобы бесплатный период, и сложно потом найти, где отписаться.
12:57:16 10-12-2023
Не указывайте данные своих карт и не будет списания... Кто разрешил это жульничество?
09:33:32 11-12-2023
К бесплатным предложениям отношусь с еще большим подозрением, и предпочитаю отказаться