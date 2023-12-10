Эксперт предупредил, что бесплатные подписки могут съедать ваши деньги

Он отметил, что людей часто заманивают бесплатным периодом

10 декабря 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Директор центра компетенций по информационной безопасности "Т1 Интеграция" Виктор Гулевич рассказал, как бесплатные подписки съедают ваши деньги. Его слова передает "Прайм".

Честные платные подписки специалист зловредными не назвал. Он отметил, что такие подписки не воруют данные и не подслушивают разговоры.

При этом он добавил, что существуют приложения, авторы которых заманивают пользователей бесплатным пробным периодом, но затем начинают списывать деньги со счетов, продлевая подписку.

Эксперт отметил, что даже после удаления самой программы списания за подписку будут продолжаться.