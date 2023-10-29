Эксперт предупредила о том, что инсульт стал сильно "молодеть"
Гораздо чаще стали фиксироваться случаи у людей в возрасте до 45 лет
29 октября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Возраст, при котором у людей случаются инсульты, стал заметно меньше. Об этом РИА Новости рассказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Она назвала острый ишемический инсульт одной из самых частых причин смерти и инвалидности в мире. По словам специалиста, в последние годы от 5 до 8% случаев инсульта фиксируют у людей в возрасте до 45 лет. При этом после 45-ти риск возникновения болезни каждые 10 лет увеличивается в три раза.
Для того чтобы оградить себя от инсульта, врач посоветовала заниматься профилактикой и обращаться за грамотной медицинской помощью.
09:12:56 29-10-2023
Недавно люди которые громче всех кричали - ааааа кавид это страшно! всем сидеть по домам! это теперь навсегда! мир не будет прежним!... и даже придумали вакцину против него, которая теперь... Так вот эти люди недавно собирались на свой саммит в Рамштайне, мало того что они летели туда каждый на своем самолёте загрязняя природу, за чистоту которой они усердно борются! Так они ещё авиакомпаниям выставили требование, что бы пилоты которые их будут везти на данное мероприятие были не вакцинированы от кавида! Потому что видите ли участились внезапные смерти людей с вакцинами...!...?
11:20:07 29-10-2023
Надо, чтобы победили сердечные болезни, благодаря современным технологиям в медицине... А тут ещё и молодеют болезни сердца, результат... А кто то задался вопросом, почему так и что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась в сторону снижения болезни...
17:32:48 29-10-2023
Да задался, Игорь Гундаров...
20:40:20 29-10-2023
главное что растет средняя продолжительность жизни,так что не надо распространять всякую ложную информацию