Эксперт предупредила о том, что инсульт стал сильно "молодеть"

Гораздо чаще стали фиксироваться случаи у людей в возрасте до 45 лет

29 октября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Возраст, при котором у людей случаются инсульты, стал заметно меньше. Об этом РИА Новости рассказала глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.

Она назвала острый ишемический инсульт одной из самых частых причин смерти и инвалидности в мире. По словам специалиста, в последние годы от 5 до 8% случаев инсульта фиксируют у людей в возрасте до 45 лет. При этом после 45-ти риск возникновения болезни каждые 10 лет увеличивается в три раза.

Для того чтобы оградить себя от инсульта, врач посоветовала заниматься профилактикой и обращаться за грамотной медицинской помощью.