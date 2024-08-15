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Эксперт призвал выключать геолокацию в смартфоне

Это позволит сделать гаджет безопаснее

15 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/914805
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/914805

Современные смартфоны предлагают множество «автоматических» функций, которые можно отключить или настроить. Это позволит оптимизировать работу устройства и обеспечить безопасность личных данных. К такому выводу пришли эксперты.

Например, если геолокация не требуется, лучше отключить её использование по умолчанию. В фоновом режиме она предоставляет данные для приложений, которым знать ваше местоположение необязательно. Об этом рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Также можно отключить автоматическое обновление приложений, чтобы сэкономить трафик телефона. Важно самостоятельно проверять разрешения, которые требуют новые приложения.

Понижение яркости экрана смартфона помогает не только сэкономить заряд, но и снизить нагрузку на зрение, пишет "Живая Кубань".

Кроме того, стоит обратить внимание на условия использования интернет-сайтов, включая файлы cookies. Такие соглашения имеют юридическую силу и указывают, какие данные собираются, как они хранятся и кому могут передаваться.

советы эксперта Гаджеты

Комментарии 9

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Гость

14:17:08 15-08-2024

А как меня пьяного без геолокации найдут, ваш эксперт не сказал ?

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Гость

14:54:55 15-08-2024

Гость (14:17:08 15-08-2024) А как меня пьяного без геолокации найдут, ваш эксперт не ска... +100500!)

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Элен без ребят

15:13:03 15-08-2024

Гость (14:17:08 15-08-2024) А как меня пьяного без геолокации найдут, ваш эксперт не ска... а кому алкаши нужны? искать вас только время тратить

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Мусик

15:28:09 15-08-2024

Элен без ребят (15:13:03 15-08-2024) а кому алкаши нужны? искать вас только время тратить... наследство?

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Гость

10:02:28 16-08-2024

Элен без ребят (15:13:03 15-08-2024) а кому алкаши нужны? искать вас только время тратить...
Закодированная?

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Гость

15:44:42 15-08-2024

Гость (14:17:08 15-08-2024) А как меня пьяного без геолокации найдут, ваш эксперт не ска... так ты рюмочные не меняй - придерживайся одной

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Михаил

09:54:38 16-08-2024

Работать некому , кругом одни эксперты...

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СанЯ

13:36:59 16-08-2024

Это нам советуют те,которые с Айфонами не расстаются ни на секунду. Глупая статья от некомпетентного чела.

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Ванька

00:20:02 17-08-2024

Это поможет сделать гаджет безопаснее, но не поможет сделать безопаснее твои личные данные

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