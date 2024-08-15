Эксперт призвал выключать геолокацию в смартфоне

Это позволит сделать гаджет безопаснее

15 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/914805

Современные смартфоны предлагают множество «автоматических» функций, которые можно отключить или настроить. Это позволит оптимизировать работу устройства и обеспечить безопасность личных данных. К такому выводу пришли эксперты.

Например, если геолокация не требуется, лучше отключить её использование по умолчанию. В фоновом режиме она предоставляет данные для приложений, которым знать ваше местоположение необязательно. Об этом рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Также можно отключить автоматическое обновление приложений, чтобы сэкономить трафик телефона. Важно самостоятельно проверять разрешения, которые требуют новые приложения.

Понижение яркости экрана смартфона помогает не только сэкономить заряд, но и снизить нагрузку на зрение, пишет "Живая Кубань".

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