Эксперт рассказал, чем опасны виртуальные карты от маркетплейсов

Пользователи могут столкнуться с множеством проблем

24 апреля 2024, 09:32, ИА Амител

Работа за компьютером / Фото: pxhere.com

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала о том, чем опасно использование виртуальных карт маркетплейсов. Ее слова передает агентство "Прайм".

Эксперт отмечает, что основная опасность для владельцев виртуальных карт маркетплейсов – это мошенничество. Их могут использовать для преступных действий.

Также может возникнуть риск потери всех накоплений в результате вовлечения в сложные схемы, где обязательно потребуют предоставить личные данные и данные банковских карт.

Еще одна опасность – рассрочка, которую предлагают маркетплейсы. Это обычный кредит с высокими ставками. Если они не видны, значит, они уже включены в стоимость товара.