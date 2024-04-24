Эксперт рассказал, чем опасны виртуальные карты от маркетплейсов
Пользователи могут столкнуться с множеством проблем
24 апреля 2024, 09:32, ИА Амител
Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова рассказала о том, чем опасно использование виртуальных карт маркетплейсов. Ее слова передает агентство "Прайм".
Эксперт отмечает, что основная опасность для владельцев виртуальных карт маркетплейсов – это мошенничество. Их могут использовать для преступных действий.
Также может возникнуть риск потери всех накоплений в результате вовлечения в сложные схемы, где обязательно потребуют предоставить личные данные и данные банковских карт.
Еще одна опасность – рассрочка, которую предлагают маркетплейсы. Это обычный кредит с высокими ставками. Если они не видны, значит, они уже включены в стоимость товара.
10:36:08 24-04-2024
А кто-то на картах маркетплейсов деньги хранит? Вот у меня карта Озона например есть, перекинул сумму для оплаты, купил - снова баланс ноль, хоть замошенничайтесь)))
12:29:34 24-04-2024
Гость (10:36:08 24-04-2024) А кто-то на картах маркетплейсов деньги хранит? Вот у меня к... Вы переводите с карты банка, она привязавается ... Вы попались.
01:33:41 28-04-2024
Гость (12:29:34 24-04-2024) Вы переводите с карты банка, она привязавается ... Вы попали... при переводе на озон карту через СБП ничего не привязывается
12:56:06 24-04-2024
Гость (10:36:08 24-04-2024) А кто-то на картах маркетплейсов деньги хранит? Вот у меня к... У меня друг хранит в озоне , там конский процент и снимать можно каждый месяц . 15% , лицензия Центробанка, вклад застрахован...А Тинькофф это не виртуальная платформа? В каком веке специалист живёт?