Эксперт рассказал, что нужно делать при просрочке платежа по кредиту

Скрываться от кредитора и игнорировать звонки не стоит

19 февраля 2023, 13:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков рассказал о том, как нужно действовать при просрочке платежа по кредиту. Его слова передаёт агентство "Прайм".

По словам специалиста, стоит сразу связаться с кредитором и предупредить его о сложившейся ситуации. Петков добавил, что невнесённый платёж является проблемой обеих сторон, потому что тот, кто выдал заём, заинтересован в его возврате.

Эксперт рассказал, что если причина просрочки уважительная, то кредитор может предложить перенести сроки платежа. Для получения реструктуризации заёмщика попросят предоставить документы, подтверждающие его финансовое положение.