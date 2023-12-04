Эксперт рассказал, что такое мисселинг и как от него защититься

С предоставлением не тех услуг, которые нам нужны, сталкивался почти каждый

04 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Член совета директоров Банка России, руководитель Службы по защите прав потребителей Михаил Мамута рассказал о том, что такое мисселинг и как защитить себя от него. Слова специалиста передает "Бизнес ФМ Барнаул".

Мисселинг – это, по сути, обман. Так называют случаи, когда человека намеренно вводят в заблуждение и пытаются продать не тот товар или услугу, за которыми он обратился изначально, и которые не нужны ему на самом деле.

Например, вы хотите открыть в банке вклад, а вам предлагают другой продукт, с более высокими процентами, но всех условий, которые необходимо соблюсти для получения обозначенной доходности, не называют. Под видом вкладов могут предложить: полисы инвестиционного или накопительного страхования жизни – коротко, ИСЖ или НСЖ; паи ПИФов; инвестиции в ценные бумаги, в том числе в облигации и векселя самого банка или "дружественных" организаций; договоры негосударственного пенсионного обеспечения.

Мамута отметил, что мисселинг не является нарушением закона, но при этом считается недобросовестной практикой.

"Все особенности финансовых продуктов обычно прописаны в договорах очень подробно. И нередко там отдельно уточняется, что клиент ознакомился со всеми рисками и готов их принять. Но кто полностью читает договор? Довольно часто люди ставят галочки и подписывают документы не глядя, веря на слово продавцу. А после подписи будет очень непросто доказать, что вас ввели в заблуждение", – сказал эксперт.

Способ доказать обман все-таки есть, добавил Мамута. Если вам навязали покупку страховки или вы просто поняли, что она не нужна, можно отказаться от полиса и вернуть свои деньги.

Если отказаться от продукта не удается, можно пожаловаться в Банк России через интернет-приемную регулятора. Тут-то и пригодится запись разговора с менеджером.