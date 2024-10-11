На Алтае не все предприятия готовы сокращать кадровый голод при помощи экскурсий

Например, "пищевики" пока не решаются открывать двери посетителям

11 октября 2024, 11:47, ИА Амител

Промышленность / Фото: unsplash.com/photos/black-metal-empty-building-SLIFI67jv5k

Около полутора тысяч человек посетили предприятия Алтайского края в рамках программы "Открытая промышленность", которая стартовала в ноябре прошлого года. В нее вошли три организации, включая компании "Тонар", "Нортек" и Алтайский завод прецизионных изделий, сообщает Business FM Барнаул.

"Компания "Тонар" разработала маршрут "Укротители льда и пламени" и попала в десятку лучших практик. Алтайский завод прецизионных изделий представил маршрут "Энергия движения". "Нортек" разработал маршрут "От резины – до шины". Им было труднее, так как они не проводили экскурсии до обучения, но они успешно справились и остались довольны результатом. Мы не набирали много организаций, чтобы понять, каких результатов можно достичь для масштабирования проекта", – пояснил Дмитрий Речкунов, региональный куратор программы.

Цель "Открытой промышленности" – популяризировать рабочие профессии и сократить кадровый голод на заводах. Экскурсии могут быть профориентационными для школьников и студентов и бизнес-экскурсиями для предпринимателей. Предприятия подают заявки на участие, которые рассматриваются комиссией.

Сейчас готовится четвертый сезон "Открытой промышленности", заявки уже приняты, идет отбор. Дмитрий Речкунов сообщил, что в новом сезоне заявки подали 10 предприятий, и результаты отбора ожидаются к середине октября. Количество мест для участников уменьшилось, отбор стал более жестким.

Дмитрий Речкунов отметил, что заявки подали в основном предприятия технических отраслей, металлурги и машиностроители, а "пищевики" пока не решаются открывать двери посетителям. Организаторы надеются, что они преодолеют страхи на примере успешных проектов.

Информацию об экскурсиях можно найти на сайте "Промышленный туризм.Online" или Союза промышленников Алтайского края.