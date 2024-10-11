На Алтае не все предприятия готовы сокращать кадровый голод при помощи экскурсий
Например, "пищевики" пока не решаются открывать двери посетителям
11 октября 2024, 11:47, ИА Амител
Около полутора тысяч человек посетили предприятия Алтайского края в рамках программы "Открытая промышленность", которая стартовала в ноябре прошлого года. В нее вошли три организации, включая компании "Тонар", "Нортек" и Алтайский завод прецизионных изделий, сообщает Business FM Барнаул.
"Компания "Тонар" разработала маршрут "Укротители льда и пламени" и попала в десятку лучших практик. Алтайский завод прецизионных изделий представил маршрут "Энергия движения". "Нортек" разработал маршрут "От резины – до шины". Им было труднее, так как они не проводили экскурсии до обучения, но они успешно справились и остались довольны результатом. Мы не набирали много организаций, чтобы понять, каких результатов можно достичь для масштабирования проекта", – пояснил Дмитрий Речкунов, региональный куратор программы.
Цель "Открытой промышленности" – популяризировать рабочие профессии и сократить кадровый голод на заводах. Экскурсии могут быть профориентационными для школьников и студентов и бизнес-экскурсиями для предпринимателей. Предприятия подают заявки на участие, которые рассматриваются комиссией.
Сейчас готовится четвертый сезон "Открытой промышленности", заявки уже приняты, идет отбор. Дмитрий Речкунов сообщил, что в новом сезоне заявки подали 10 предприятий, и результаты отбора ожидаются к середине октября. Количество мест для участников уменьшилось, отбор стал более жестким.
Дмитрий Речкунов отметил, что заявки подали в основном предприятия технических отраслей, металлурги и машиностроители, а "пищевики" пока не решаются открывать двери посетителям. Организаторы надеются, что они преодолеют страхи на примере успешных проектов.
Информацию об экскурсиях можно найти на сайте "Промышленный туризм.Online" или Союза промышленников Алтайского края.
18:23:54 11-10-2024
Инициатива правильная, но, когда молодой человек выходит в интернет, он видит, что его ровесники, поедающие какахи на камеру, шутящие попно-сортирный юмор зарабатывают в месяц, больше, чем бы он за год, катая шины, куда он застремится? Или юная дева, видя фото силиконовых трансформеров с Мальдив захочет пойти шить спец.одежду? Давно пора в медийном поле расставить приоритеты государства.
21:09:29 11-10-2024
Гость (18:23:54 11-10-2024) Инициатива правильная, но, когда молодой человек выходит в и... Не приоритеты нужно расставлять, а начинать платить адекватную зарплату.
Надеюсь все заметили, что все потуги идут для молодежи? Никто не зовёт специалистов от 30 и выше. Потому, что понимают, что таких на нищебродсую зарплату затащить будет сложно.
06:42:00 12-10-2024
Гость (21:09:29 11-10-2024) Не приоритеты нужно расставлять, а начинать платить адекватн... специалист от 30 и выше без проблем найдет себе высокооплачиваемую работу. Как правило, эти товарищи 5-10 лет уже работают в организации и являются ценным кадром, за который работодатель держится. "специалисты от 30 и выше", которые не задерживаются дольше чем на год, а скорее пара месяцев, поменявшие кучу мест работы, без образования, априори не могут претендовать на высокую зарплату, т.к. не обладают профессионалитетом, а только ожиданиями, что им должны платить "адекватную" зарплату. Ну им и платят, согласно их навыкам.
13:18:30 12-10-2024
Гость (21:09:29 11-10-2024) Не приоритеты нужно расставлять, а начинать платить адекватн... Чтобы приобрести опыт, а месте с ним и хорошую зарплату, необходимо проработать не меньше 10-15 лет, а иногда и больше. Наработка стажа в 3-5 лет только даст азы познавания профессии. За что платить малоопытному, а бывает и безответственному сотруднику? Так что не торопитесь осуждать работодателей. Если вы достойны большей зарплаты, то докажите это своей работой. Если вы действительно ценный кадр, то вам всегда пойдут навстречу. Бывает и по другому - не оценили вас. Тогда увольняйтесь.