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Эксперт рассказал, изменится ли цена на бензин в Алтайском крае в ближайшее время

Работников сельского хозяйства беспокоит стоимость дизеля

28 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Эксперты рассказали о том, как на стоимость бензина в Алтайском крае повлияет снятие запрета на вывоз топлива за рубеж. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

"Что касается бензина – цена пока стабильная и 92-го, и 95-го. Думаю, что вряд ли в ближайшей перспективе что-то изменится", – сказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Отмечается, что власти также снимают запрет на экспорт летнего дизеля, но главная проблема не в нем, а в зимнем дизельном топливе. Фермеры им не пользуются, а вот животноводы используют оборудование на дизельном топливе. 

"Дизельное топливо зимнее продолжает активный рост, и сегодня оптовая цена его превышает 70 рублей за литр", – сказал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс. 

Отмечается, что на зимнем дизеле также работает и дорожная техника в регионе.

Алтайский край Мнения экспертов Топливо

Комментарии 2

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Гость

07:13:22 28-11-2023

Ещё одни живодёры

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Гость

07:34:30 28-11-2023

не надо быть экспердом,чтобы сказать,что цена пойдет в гору,.

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