Эксперт рассказал, изменится ли цена на бензин в Алтайском крае в ближайшее время

Работников сельского хозяйства беспокоит стоимость дизеля

28 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты рассказали о том, как на стоимость бензина в Алтайском крае повлияет снятие запрета на вывоз топлива за рубеж. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

"Что касается бензина – цена пока стабильная и 92-го, и 95-го. Думаю, что вряд ли в ближайшей перспективе что-то изменится", – сказал вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко.

Отмечается, что власти также снимают запрет на экспорт летнего дизеля, но главная проблема не в нем, а в зимнем дизельном топливе. Фермеры им не пользуются, а вот животноводы используют оборудование на дизельном топливе.

"Дизельное топливо зимнее продолжает активный рост, и сегодня оптовая цена его превышает 70 рублей за литр", – сказал исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Отмечается, что на зимнем дизеле также работает и дорожная техника в регионе.