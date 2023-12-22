Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после поднятия ключевой ставки
По мнению специалиста, "жить" будет только рынок новостроек
22 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
Генеральный директор агентства "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как изменится рынок недвижимости после увеличения ключевой ставки до 16%. Его слова передает "Бизнес ФМ Барнаул".
"Объемы выдачи ипотеки на вторичном рынке, и без того упавшие почти до нуля, снизятся еще сильнее. Сейчас банки выдают ее под 18%, а, вероятно, будет до 20%. Это совершенно заградительный уровень. Поэтому "жить" будет только первичный рынок", – отметил специалист.
По словам эксперта, сейчас движение на рынке недвижимости в Барнауле еще есть, потому что завершаются предыдущие сделки. О том, что будет дальше, говорить пока рано.
Дворядкин выразил надежду на то, что недавнее поднятие ключевой ставки станет последним ужесточением монетарной политики.
07:56:04 22-12-2023
Тут не надо быть экспертом, чтобы прогнозировать очевидное. Как бы не выросла ставка по ипотеке, спрос и продажи будут расти сумасшедшими темпами. Соответственно цены на жильё в Барнауле уже в ближайшем будущем перешагнут отметку в 500 тысяч за квадратный метр, и это далеко не предел!
08:50:08 22-12-2023
Гость (07:56:04 22-12-2023) Тут не надо быть экспертом, чтобы прогнозировать очевидное. ... Толсто троллите, уважаемый. Смените пластинку, заело, вам самому не кажется?
08:00:11 22-12-2023
Можно объяснить? Народа по статистике всё меньше, новостроек и ипотеки всё больше. Кто эти люди и откуда берутся? Любопытно проанализировать)
09:10:25 22-12-2023
Гость (08:00:11 22-12-2023) Можно объяснить? Народа по статистике всё меньше, новостроек... Откуда такая информация? Наоборот, теория ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ доминирует!!!!!!
10:25:09 22-12-2023
Гость (08:00:11 22-12-2023) Можно объяснить? Народа по статистике всё меньше, новостроек... жители других регионов скупают этажами, потом сдают.
08:03:07 22-12-2023
"Объемы выдачи ипотеки на вторичном рынке, и без того упавшие почти до нуля, снизятся еще сильнее." То есть люди в банки деньги понесут? Хоть бы сам прочитал, что написано - эксперт...
08:53:38 22-12-2023
Спасибо за столь развернутый ответ Капитану очевидность, самому упоминаемому из всех упоминаемых, самому экспертному из всех экспертов по барнаульской и не только недвижимости господину Д
10:58:01 22-12-2023
Я лично купил квартиру 38м в новострое за 4900000, первоначальный взнос 1000000, срок 30 лет, платеж 26 000 в месяц. Причем по ставке 7%, а семейная и для айтишников еще меньше. Купил потому что деньги надо где-то хранить, а банковской системе, после 91-го, не доверяю. Вот многие ноют, но 26 000 это очень очень терпимо. Сейчас жилье доступнее чем в 90-е и нулевые. Понятно, что учитель и врач не купит (они вообще никогда ничего не купят, в любое время они нищие), но два здоровых молодых человека вполне. Вечно ноющие снова возразят, но вопрос - откуда пробка на Строителей каждый день? На жилье нет денег, а на машину есть?
11:12:16 22-12-2023
Гость (10:58:01 22-12-2023) Я лично купил квартиру 38м в новострое за 4900000, первонача... Да потому что дороги узкие, дороги строили при советах на такое количество машин они не рассчитаны, для советского человека машина роскошь.
11:30:08 22-12-2023
Гость (10:58:01 22-12-2023) Я лично купил квартиру 38м в новострое за 4900000, первонача... Запишите свои слова и через несколько нет прочтите сами себя. Когда потеряете работу и не сможете быстро найти новую, а платить эти как вы говорите небольшие деньги 26 тыс. руб. в месяц надо будет. Вместе с коммуналочкой которая будет через какое-то время по вашей квартире 10 тыс. и выше в зимний период. Вместе с налогом, который небольшой пока, но это ведь только пока. Вставая в позицию лонг по недвижимости на заемные деньги, мы принимаете на себя и риск обесценения актива. Это ваш выбор. Выиграете вы или проиграете, покажет время
21:52:04 23-12-2023
Гость (11:30:08 22-12-2023) Запишите свои слова и через несколько нет прочтите сами себя... Все верно. Есть знакомый потерял хорошую работу . Я все шутил усыновите меня там на работе, уж сильно хорошая з.п. и контора стабильная. Итог пришлось машину продать ,и всеравно невырулил. Сейчас переехал в Павлоск. И еще на нервной почве с здоровьем проблемы появились
13:18:43 22-12-2023
Гость (10:58:01 22-12-2023) Я лично купил квартиру 38м в новострое за 4900000, первонача... и врачи и учителя покупают, причем платеж считают в 26 тыс так же терпимым. Главное желание. А работа у учителей - это более стабильно, чем в коммерции
11:54:08 22-12-2023
11:30:08 22-12-2023 лет через 10 эти 26 тыс будут копейки на сдачу в магазине