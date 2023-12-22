Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости после поднятия ключевой ставки

По мнению специалиста, "жить" будет только рынок новостроек

22 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Генеральный директор агентства "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как изменится рынок недвижимости после увеличения ключевой ставки до 16%. Его слова передает "Бизнес ФМ Барнаул".

"Объемы выдачи ипотеки на вторичном рынке, и без того упавшие почти до нуля, снизятся еще сильнее. Сейчас банки выдают ее под 18%, а, вероятно, будет до 20%. Это совершенно заградительный уровень. Поэтому "жить" будет только первичный рынок", – отметил специалист.

По словам эксперта, сейчас движение на рынке недвижимости в Барнауле еще есть, потому что завершаются предыдущие сделки. О том, что будет дальше, говорить пока рано.

Дворядкин выразил надежду на то, что недавнее поднятие ключевой ставки станет последним ужесточением монетарной политики.