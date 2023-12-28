Эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае
По словам специалиста, в ближайшее время снижения цены ожидать не стоит
28 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг рассказал о том, как изменится цена на яйца в регионе. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".
По словам специалиста, импортные яйца, которые ввозят в Россию, до Алтайского края, скорее всего, не дошли, потому что в магазинах на ценниках нет упоминаний о других странах.
До Нового года, как считает специалист, цены на яйца в регионе не изменятся.
"Сейчас соединились несколько факторов: это макроэкономический, условно говоря, и фактор Нового года, и все это работает на ажиотажный спрос. Эти факторы после Нового года, скорее всего, ослабнут и тогда ситуация будет меняться. Сейчас вряд ли она изменится. Даже может усугубиться в плане физического количества", – сказал эксперт.
09:06:03 28-12-2023
в ближайшее время снижения цены ожидать не стоит --- может хоть к выборам? А то возникнет подозрение, что это саботаж
09:16:29 28-12-2023
Из фразы "не клади все яйца в одну корзину" мы упустили самое главное - что держать надо было в яйцах.
09:26:36 28-12-2023
Мне вот интересно, еще в марте, помнится, производители писали о том, что 80% их оборудования - импортное. И что производитель из страны уходит и грядут проблемы. И яйца для выращивания несушек, внезапно, тоже импортные. Всем было пофигу. А теперь - ой, а что случилось, наверное, заговор какой-то и происки врагов. А, не врагов, россиян - это же они стали больше потреблять.
11:46:36 28-12-2023
Гость (09:26:36 28-12-2023) Мне вот интересно, еще в марте, помнится, производители писа... Это ложь. Даже в Алтайском крае имеется крупная птицефабрика, реализующая инкубационное яйцо по всей стране. А по всей России таких птицефабрик уже немало
12:12:30 28-12-2023
Чучмек (11:46:36 28-12-2023) Это ложь. Даже в Алтайском крае имеется крупная птицефабрика... Да, в Алтайском крае сговор производителей яиц. ФАС отмалчивается, власть молчит.
13:02:21 28-12-2023
Чучмек (11:46:36 28-12-2023) Это ложь. Даже в Алтайском крае имеется крупная птицефабрика... А название фабрики вы не написали специально? Какая именно птицефабрика их производит? И да, у нас, как показывает беглый поиск, фабрик 11. Если яйца несушек производит одна, не маловато ли на край, а уж тем более на страну? Вопрос про оборудование, добавки, корма и лекарства вы тактично обошли стороной. Кстати, как там, первые 23 самолета в месяц уже готовы, или?..
09:47:28 28-12-2023
170 руб. за десяток. Крутовато
10:02:50 28-12-2023
Гость (09:47:28 28-12-2023) 170 руб. за десяток. Крутовато... Ну в Ярче вчера еще были по 129 С0
18:16:44 28-12-2023
Гость (10:02:50 28-12-2023) Ну в Ярче вчера еще были по 129 С0 ... Нет, вы ошибаетесь, это цена 1-го сорта.
10:01:19 28-12-2023
За месяц цена на яйца у производителей подскочила на 30-40 процентов в сентябре-октябре при снижении себестоимости в этот период. Захотели бабла срубить. Перед пасхой опять повысят.
10:18:09 28-12-2023
Судя по втенденции к пасхе ждем яйца по 250. И всем то пофигу как я погляжу. Все только делают вид, что работают, где ФАС, где остальные перудуны, народные избранники? Даже президент уже ИЗВИНИЛСЯ за этих идиотов, которые работать не хотят. Разогнать их, бестолку бюджет просиживать. Собрать новых молодых, амбициозных,которые ХОТЯТ работать. Гнать в шею пузанов. И пенсии лишить. на 9 тысяч посадить.
10:32:47 28-12-2023
Гость (10:18:09 28-12-2023) Судя по втенденции к пасхе ждем яйца по 250. И всем то пофи... Зуб даю, если расстрелять парочку владельцев фабрик, куры тут же начнут нестись как положено, скорость линий возрастет, из воздуха появятся корма, оборудование и расходники. Инфа сотка.
17:25:01 28-12-2023
Гость (10:18:09 28-12-2023) Судя по втенденции к пасхе ждем яйца по 250. И всем то пофи... - "Даже президент уже ИЗВИНИЛСЯ за этих идиотов" Таких президентов, которые извиняются надо гнать по народному обычаю. Президент должен власть применить, а мямлить не нужно.
18:05:19 28-12-2023
Гость (10:18:09 28-12-2023) Судя по втенденции к пасхе ждем яйца по 250. И всем то пофи... Нечего не ждём: в "Ашане" уже были по 240 (с припиской : со скидкой 199), долго ли скидку отменить?
10:36:36 28-12-2023
кто бы сомневался??? Главное как ФАС начала проверки, так яйца еще в цене подросли?!!!!!!!!!!!!! вот это беспредел пыль в глаза народу!
10:53:37 28-12-2023
Основная и бОльшая часть яиц сейчас не продаётся, протухает и идёт на выброс. Это вам продавщицы в любом магазине раскажут. И тут сразу возникает "теория заговора": Кто и с какой такой целью это всё творит. Ведь цены одновременно, как по приказу, растут по всей стране.
11:11:38 28-12-2023
Не в яйцах счастье )))
11:41:39 28-12-2023
Выход найден! Кур на балкон!
11:46:55 28-12-2023
Разрешить продавать крестьянам свою продукцию в любых местах...
12:51:40 28-12-2023
Гена (11:46:55 28-12-2023) Разрешить продавать крестьянам свою продукцию в любых местах... Это был бы просто замечательный закон! 👍
12:21:08 28-12-2023
Тут вдруг внезапно выяснилось, что корма, антибиотики, пищевые добавки, оборудование и прочее, импортного производства. И цены на это выросли не на 5-7% процентов как это вещают официальные сми. Это вам не нарисованый курс доллара. На свободном рынке либо покупаете по рыночной цене, либо катитесь подальше со своим липовым курсом. Кто бы мог подумать!!! По этому цена конечного продукта либо растёт, либо государство начинает пытаться регулировать цену и тогда начинается дефицит, потому что предпринимателю разумнее всё под нож на мясо пустить чем работать себе в убыток. Обывателю конечно придумают очередную сказку про жадных капиталистов и прочую коммунячью лабуду и конечно найдут крайнего. Проходили уже, просто многие так и не выучили урок.
14:11:23 28-12-2023
Гость (12:21:08 28-12-2023) Тут вдруг внезапно выяснилось, что корма, антибиотики, пищев... " предпринимателю разумнее всё под нож" " придумают очередную сказку про жадных капиталистов "... вы или штаны оденьте или крестик снимите ))) Аналитик )))
14:54:27 28-12-2023
Гость (14:11:23 28-12-2023) " предпринимателю разумнее всё под нож" " придумают очередну... А тут нет противоречия, прыткий вы наш. Предприниматель пускает под нож не потому что он жадный, а потому что у него просто выхода нет. У него запаса "жира" нет, благотворительностью заниматься не на что.
15:15:16 28-12-2023
Гость (14:54:27 28-12-2023) А тут нет противоречия, прыткий вы наш. Предприниматель пуск... Жили- были бедный предприниматель и жадный капиталист ))) Так ваша сказка начинается )))
19:40:30 28-12-2023
Яйцо из воздуха не получается. Топливо подымается каждый месяц, газ ,свет и все остальное и не кто возмущается.Просто надо всю власть менять.
20:15:39 28-12-2023
Вован (19:40:30 28-12-2023) Яйцо из воздуха не получается. Топливо подымается каждый мес... Вофка Селиванов, ты еще от роли в реальных пацанах не отошел? Продолжаешь дауна играть?
11:59:43 29-12-2023
Вчера посетил магазин Птицефабрика Комсомольская С0 - 98 рублей может ритейлеры так крутят
11:59:45 29-12-2023
Покупайте у бабушек домашние яйца! И полезно и поддержка пожилых. Правда сейчас домашние стали стоить 150р хотя на той неделе стоили еще 120) ну лучше домашние крупные чем магазинные
18:39:15 29-12-2023
У меня свои куры, настоящие, и вам того же