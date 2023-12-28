Эксперт рассказал, как изменятся цены на яйца в Алтайском крае

По словам специалиста, в ближайшее время снижения цены ожидать не стоит

28 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала Финансового университета при правительстве России Анатолий Ижболдин-Кронберг рассказал о том, как изменится цена на яйца в регионе. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

По словам специалиста, импортные яйца, которые ввозят в Россию, до Алтайского края, скорее всего, не дошли, потому что в магазинах на ценниках нет упоминаний о других странах.

До Нового года, как считает специалист, цены на яйца в регионе не изменятся.