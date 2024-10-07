Эксперт рассказал, как правильно выбирать косметику

Специалист дал советы, на какие пункты обращать внимание при выборе

07 октября 2024, 08:00, ИА Амител

Косметика / Фото: pxhere.com/ru/photo/706297

Выбор крема в магазине может быть непростым: обещания о преображении сменяются сложным перечнем компонентов. Как разобраться в этом многообразии и убедиться в безопасности косметики, эксперт по парфюмерии и косметике Петр Бобровский поделился с "Секретом фирмы".

На упаковке любого косметического продукта можно найти два блока информации:

Рекламный блок, где подчеркиваются натуральные компоненты. Состав, где мелким шрифтом указаны другие ингредиенты, которые могут быть более эффективными, но при этом вызывают опасения из-за "химических" названий.

Производители стараются не акцентировать внимание на сульфатах и консервантах, так как многие потребители считают их вредными.

Однако не стоит думать, что "натуральность" всегда означает полезность. Натуральные ингредиенты – это, по сути, органическая химия, которая может быть как активной, так и неактивной. Разделение ингредиентов на натуральные и синтетические условно, так как их можно разделить на активные и неактивные в зависимости от их способности взаимодействовать с организмом.

Натуральные ингредиенты получают из растений, животных, микроорганизмов и минералов без намеренной химической модификации. Органические ингредиенты отличаются от натуральных тем, что их получают при сборе урожая или в органическом земледелии.

Не все органические ингредиенты полезны для человека. Например, березовая пыльца может вызвать сильную аллергическую реакцию, а бледная поганка, несмотря на свое органическое происхождение, может быть опасна.

Синтетические ингредиенты получают химическим путем. Например, гиалуроновая кислота синтезируется в организме, но в косметике ее получают химическим путем.

Натуральные компоненты в косметике

Натуральные компоненты, такие как тальк, проходят лабораторные исследования и очистку перед использованием. Они могут вести себя непредсказуемо и иметь короткий срок хранения.

Активные ингредиенты – это вещества, чья эффективность доказана испытаниями и которые непосредственно взаимодействуют с кожей и волосами. Именно на них делают ставку маркетологи, рекламируя тот или иной продукт.

Современные косметические средства содержат активные компоненты, такие как:

AHA-кислоты (молочная, миндальная, гликолевая, яблочная) для отшелушивания и выравнивания тона кожи. BHA-кислоты (салициловая) для борьбы с воспалениями и черными точками. Витамины Е и С как антиоксиданты. Ниацинамид (форма витамина В3) для стимулирования выработки коллагена и заживления ран. Гиалуроновая кислота для увлажнения и повышения упругости. Коллаген для поддержания упругости и обновления клеток.

На рынке также популярны косметика с наночастицами и пептидами, которые, по заявлениям производителей, восстанавливают микробиом кожи. Однако часто такие "жемчужные пыли" являются маркетинговым ходом.

В косметических средствах также содержатся неактивные ингредиенты, такие как вода, эмульгаторы, консерванты, загустители, смягчающие средства, ПАВ, красители, ароматизаторы и стабилизаторы pH. Они придают продукции нужную консистенцию, цвет и аромат и продлевают сроки годности.

Все ингредиенты должны быть безопасными и соответствовать обязательным требованиям, установленным Техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции". Роспотребнадзор проверяет соответствие косметики требованиям, включая оценку состава, и без этого не выдаются разрешительные документы.

Безопасность и эффективность косметики зависит как от состава, так и от правильного применения. Если указано, что пену для умывания нужно смыть, то это не формальность, а необходимое условие для эффективного использования.

Продукция должна соответствовать заявленным свойствам, например, если шампунь обещает отрастить волосы на 30 см, то должны быть доказательства такого эффекта.

Перечень разрешенных ингредиентов регулярно обновляется на основе научных данных. Роспотребнадзор проверяет соответствие требованиям, включая оценку состава, без которой не выдаются разрешительные документы.