Эксперт рассказал, как правильно законсервировать авто на зиму

Это необходимо, если машина будет стоять без движения длительный период

22 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Ремонт автомобиля / Фото: pxhere.com/ru/photo/1066750

Эксперты рассказали "Секрету фирмы", как правильно консервировать автомобиль на зимнее хранение. Если вы не хотите ездить по снегу или уезжаете надолго в холодное время года, законсервируйте авто, чтобы избежать проблем и поломок.

Процедура несложная и включает несколько этапов.

Выбор места для хранения

Лучше всего подойдет теплое и сухое помещение, например, кирпичный гараж, амбар или отапливаемая крытая стоянка. Если нет такой возможности, можно воспользоваться открытой площадкой с навесом и чехлом.

Последовательность действий при консервации:

комплексная мойка кузова, подкапотного пространства и днища;

обработка кузова восковым составом для предотвращения коррозии;

чистка салона, обработка сидений, торпеды и дверей защитными составами;

обработка резиновых уплотнений и колес силиконовым составом;

очистка подкапотного пространства, обработка электропроводки очистителем контактов;

замена масла и тормозной жидкости, чтобы избежать коррозии тормозных трубок;

заполнение топливного бака, охлаждающей жидкости и зимнего омывателя, использование присадки-консерванта для топлива;

обработка системы кондиционирования антибактериальными составами, замена салонного фильтра;

демонтаж и подзарядка аккумулятора, хранение его в теплом месте;

защита от грызунов (закрытие выхлопной трубы ветошью).

Если у вас нет времени на подготовку, нужно проверить зарядку аккумулятора, заменить масло в двигателе, осмотреть тормозную систему, проверить уровень жидкостей и давление в шинах.

Некоторые современные модели блокируют компьютер и блок управления двигателем при снятии аккумулятора. Отменить блокировку можно только в сервисе, а доставить туда авто – на эвакуаторе.