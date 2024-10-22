Эксперт рассказал, как правильно законсервировать авто на зиму
Это необходимо, если машина будет стоять без движения длительный период
22 октября 2024, 11:40, ИА Амител
Эксперты рассказали "Секрету фирмы", как правильно консервировать автомобиль на зимнее хранение. Если вы не хотите ездить по снегу или уезжаете надолго в холодное время года, законсервируйте авто, чтобы избежать проблем и поломок.
Процедура несложная и включает несколько этапов.
Выбор места для хранения
Лучше всего подойдет теплое и сухое помещение, например, кирпичный гараж, амбар или отапливаемая крытая стоянка. Если нет такой возможности, можно воспользоваться открытой площадкой с навесом и чехлом.
Последовательность действий при консервации:
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комплексная мойка кузова, подкапотного пространства и днища;
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обработка кузова восковым составом для предотвращения коррозии;
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чистка салона, обработка сидений, торпеды и дверей защитными составами;
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обработка резиновых уплотнений и колес силиконовым составом;
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очистка подкапотного пространства, обработка электропроводки очистителем контактов;
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замена масла и тормозной жидкости, чтобы избежать коррозии тормозных трубок;
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заполнение топливного бака, охлаждающей жидкости и зимнего омывателя, использование присадки-консерванта для топлива;
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обработка системы кондиционирования антибактериальными составами, замена салонного фильтра;
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демонтаж и подзарядка аккумулятора, хранение его в теплом месте;
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защита от грызунов (закрытие выхлопной трубы ветошью).
Если у вас нет времени на подготовку, нужно проверить зарядку аккумулятора, заменить масло в двигателе, осмотреть тормозную систему, проверить уровень жидкостей и давление в шинах.
Некоторые современные модели блокируют компьютер и блок управления двигателем при снятии аккумулятора. Отменить блокировку можно только в сервисе, а доставить туда авто – на эвакуаторе.
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