Эксперт рассказал, как правильно завести машину на морозе

Лучше всего при "заморозке" авто обратиться к специалистам

04 декабря 2023, 23:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал о том, как правильно заводить машину в мороз. Его слова передает "Российская газета".

Эксперт порекомендовал выкрутить и просушить свечи, отключить подачу топлива и продуть цилиндры, зарядить АКБ и налить перед запуском небольшое количество масла в цилиндры.

Также, если у автовладельца достаточно знаний, можно попросить водителя другого авто "прикурить". При этом не нужно крутить зажигание до отказа. Стоит остановиться на двух-трех попытках.

Самым правильным решением при "заморозке" авто Пономарев назвал обращение к специалистам.