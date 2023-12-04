Эксперт рассказал, как правильно завести машину на морозе
Лучше всего при "заморозке" авто обратиться к специалистам
04 декабря 2023, 23:10, ИА Амител
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев рассказал о том, как правильно заводить машину в мороз. Его слова передает "Российская газета".
Эксперт порекомендовал выкрутить и просушить свечи, отключить подачу топлива и продуть цилиндры, зарядить АКБ и налить перед запуском небольшое количество масла в цилиндры.
Также, если у автовладельца достаточно знаний, можно попросить водителя другого авто "прикурить". При этом не нужно крутить зажигание до отказа. Стоит остановиться на двух-трех попытках.
Самым правильным решением при "заморозке" авто Пономарев назвал обращение к специалистам.
10:09:09 05-12-2023
гоните ка вы таких экспертов в шею.....если он считает, что знаний прикурить авто нужно БОЛЬШЕ чем вывернуть свечи и продуть цилиндры, еще и подмазать... особенно если у тебя ,например, V6 и 3 цилиндра под коллектором. И конечно у каждого "неопытного" под рукой зарядка АКБ", и очень просто отключить подачу топлива на инжекторе.... Лучше бы ваш эксперт расскзал как в мороз перед тем как заводить "разогреть" аккумулятор, чтобы он выдал достаточный заряд для прокрутки двигателя, чего в 90% случаев достаточно без танцев с бубном. А на эксперта, который на морозе выкручивает свечи и масло вливает я бы поглядел.....эксперт...тьфу, понаберут по объявлению
11:33:04 05-12-2023
Я представил картину в -30 с ветерком, стоит блондинка в норковой шубе перед авто и выкручивает свечи.)))
11:35:46 05-12-2023
если у автовладельца достаточно знаний, можно попросить водителя другого авто "прикурить".------- сейчас даже у пенсионеров смартфоны с интернетом. загуглить как правильно "прикурить" дело одной минуты.
12:13:18 05-12-2023
Лучше всего при "заморозке" авто обратиться к специалистам ------ Ну совет от эксперта - огонь)))