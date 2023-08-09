Эксперт рассказал, как правильно жаловаться на неправильную парковку

Ругаться с нерадивыми водителями бесполезно и даже вредно, но есть цивилизованные способы решения проблемы

09 августа 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бороться с неправильной парковкой приходится во многих российских дворах. Юрист Владимир Кузнецов рассказал "Секрету Фирмы", как делать это правильно.

Эксперт отметил, что ругаться с нерадивыми водителями вредно для здоровья из-за стресса. Гораздо проще написать жалобу в компетентные органы, в управляющую компанию или в сервисный центр, если автомобиль каршеринговый.

В жалобе должно быть указано место и время неправильной парковки, а еще лучше приложить фото- или видеоматериалы.

Подать заявление в ГИБДД можно несколькими способами: лично, по почте, по телефону или в электронном виде. Средний срок рассмотрения таких обращений – 30 дней.

Наказание за неправильную парковку – штраф. В регионах это 1500 рублей, в Москве и Санкт-Петербурге – три тысячи рублей.