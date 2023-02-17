Достаточно придерживаться пары простых правил

17 февраля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Dean Drobot_shutterstock.jpg

Apple рекомендует заменять батарею после 500 циклов заряда. На этом этапе ёмкость аккумулятора сохраняет всего лишь около 80% мощности. На практике же срок жизни батареи в iPhone можно увеличить в два раза, придерживаясь простых правил.

"Очень важно использовать для зарядки оригинальные аксессуары. Нельзя быть уверенным, что адаптер стороннего производителя будет корректно передавать заряд. Это может быть чревато быстрой потерей ёмкости аккумулятора. Напомню, что стоимость аккумуляторов на смартфоны Apple одна из самых высоких в России и может достигать 5 тыс. рублей", – рассказывает руководитель по сервису МегаФона Никита Ефимов.

Оригинальный адаптер корректно работает даже при нестабильном напряжении сети, так как имеет качественную систему защиты. В случае использования неоригинальных аксессуаров адаптер может сгореть и спалить контроллер питания в телефоне.

Ещё один совет – учитывайте температуру в помещении, где вы заряжаете свой телефон. Аккумулятор iPhone лучше всего работает в диапазоне от 0 до 35 градусов. Холод и жара замедляют работу ионов в батарее и ёмкость аккумулятора теряется безвозвратно.

"Например, не следует оставлять телефон на солнце во время зарядки, использовать одновременно ресурсоёмкие функции: играть, пользоваться навигационными сервисами", – отмечает эксперт.

Наиболее приемлемый уровень заряда смартфона составляет от 20 до 80%. В случае если вы регулярно будете держать заряд на этом уровне, срок жизни аккумулятора увеличится. В этом поможет функция "Оптимизированной зарядки". Смартфон самостоятельно замедляет время заряда, достигнув 80%. Функция включена по умолчанию, однако лучше в этом удостовериться самостоятельно.