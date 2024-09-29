НОВОСТИОбщество

Эксперт рассказал, как узнать, что на смартфоне есть вирусы

Стоит проверять свой гаджет специальными программами

29 сентября 2024, 13:25, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что перегрев смартфона может быть вызван вирусом, перегружающим процессор и вызывающим его резкое нагревание. 

Она добавила, что снижение производительности устройства, задержки при открытии приложений и зависания системы также могут указывать на вредоносное ПО.

Специалист отметила и появление странных всплывающих окон и рекламы в приложениях, неожиданные списания и СМС-сообщения, которые пользователь не отправлял, а также быстрый разряд батареи из-за фоновой активности вируса.

Митрохина рекомендовала проверить смартфон антивирусом или обратиться к специалисту при наличии нескольких признаков.

Гаджеты

Комментарии 2

Avatar Picture
Бдыщ

13:43:38 29-09-2024

ТА-57....Вирусов не будет!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:54:38 30-09-2024

Вирусы есть на любом смартфоне. Во-первых, сама операционка- уже вирус. Во-вторых, лаунчер, в особенности на китайских популярных аппаратах. Ну и в-третьих- вирусы и бактерии есть на корпусе и экране смартфона. И уж потом- вирусы, полученные в процессе эксплуатации.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

Умер пермский кот Крошик
14 часов назад  2

Все новости

Новости партнеров