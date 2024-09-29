Эксперт рассказал, как узнать, что на смартфоне есть вирусы
Стоит проверять свой гаджет специальными программами
29 сентября 2024, 13:25, ИА Амител
Эксперт по кибербезопасности Анна Митрохина сообщила интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что перегрев смартфона может быть вызван вирусом, перегружающим процессор и вызывающим его резкое нагревание.
Она добавила, что снижение производительности устройства, задержки при открытии приложений и зависания системы также могут указывать на вредоносное ПО.
Специалист отметила и появление странных всплывающих окон и рекламы в приложениях, неожиданные списания и СМС-сообщения, которые пользователь не отправлял, а также быстрый разряд батареи из-за фоновой активности вируса.
Митрохина рекомендовала проверить смартфон антивирусом или обратиться к специалисту при наличии нескольких признаков.
13:43:38 29-09-2024
ТА-57....Вирусов не будет!
08:54:38 30-09-2024
Вирусы есть на любом смартфоне. Во-первых, сама операционка- уже вирус. Во-вторых, лаунчер, в особенности на китайских популярных аппаратах. Ну и в-третьих- вирусы и бактерии есть на корпусе и экране смартфона. И уж потом- вирусы, полученные в процессе эксплуатации.