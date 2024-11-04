Эксперт рассказал, какие продукты помогут согреться осенью

От некоторых нужно отказаться

04 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1360400

Продукты, богатые белками, жирами и углеводами, такие как картофель батат, хумус, бобовые и бананы, могут помочь согреться и укрепить иммунитет в холодное время года, рассказал РИА Новости бренд-шеф сети кофеен "Шоколадница" Халит Тайрекбяров.

Он отметил, что в промозглую осень стоит обратить внимание на продукты, переваривающиеся дольше, так как это повышает внутреннюю температуру тела. Тайрекбяров посоветовал отказаться от алкоголя, который понижает температуру.

Шеф рекомендует сладкий картофель батат, так как он требует больше энергии для пищеварения, хумус и бобовые, содержащие растительные масла с полезными жирами. Они быстро усваиваются, обеспечивая калории для поддержания тепла.

Тайрекбяров также рекомендует есть бананы в холодную погоду из-за содержания магния и витамина В, полезных для щитовидной железы и надпочечников. Кроме того, бананы богаты витамином С, иммуностимулятором и антиоксидантом.

Он также посоветовал красное мясо, такое как говядина, баранина, свинина и печень, при недостатке железа, так как железо разносит кислород по всему телу.

Он также рекомендует горячие напитки, такие как кофе, имбирный чай, чай масала с молоком и специями, которые стимулируют обмен веществ и защитные функции. Имбирь, корица и кардамон – настоящие "разогреватели", активизирующие теплообмен и повышающие температуру.

Также эксперт рекомендует чаи с ягодами, богатыми витамином С: облепиховый, черносмородиновый, клюквенный. Он рекомендует натуральный мед, который является источником энергии благодаря природным сахарам, и сухофрукты.