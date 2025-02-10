Эксперт рассказал, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля

Буцуканов призвал не принимать презенты от незнакомцев. Особенно если при их получении просят сообщить личную информацию

10 февраля 2025, 17:15, ИА Амител

Сердце / Фото: Jamie Street / unsplash.com

Мошенники провоцируют фейковые свидания и заставляют оплачивать подарки самому себе. Как сообщает Rostovgazeta, о таких схемах мошенников к 14 февраля рассказал ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов.

"В преддверии 14 февраля, как и перед любыми другими массовыми праздниками, которые популярны в разных странах, мошенники используют особые схемы. Ко Дню влюбленных – с романтическим подтекстом. Пожалуй, самая популярная из них – цветы или подарок от тайного поклонника. С одним нюансом – получатель должен оплатить доставку, сообщить какой-нибудь код из СМС или назвать другие свои данные: имя, адрес, телефон", – рассказал эксперт.

Буцуканов призвал не принимать презенты от незнакомцев. Особенно если при их получении просят сообщить личную информацию. Кроме того, мошенники в Ростове, как и в других больших городах, продвигают фишинговые рассылки: их маскируют под фейки популярных сообществ, под видом афиш кинотеатров или еще чего-либо от "половинки" с сайта знакомств.

"Как правило, по ту сторону экрана вовсе не тот человек, чьи фото и данные размещены в анкете. Они же могут приглашать вас на свидание, просить оплатить такси или другие потребности, а после перевода денег – исчезать", – добавил эксперт.

Буцуканов призвал не переходить по ссылкам от подозрительных отправителей, а покупки совершать только на лично проверенных ресурсах.