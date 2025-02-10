Эксперт рассказал, какие схемы используют мошенники в преддверии 14 февраля
Буцуканов призвал не принимать презенты от незнакомцев. Особенно если при их получении просят сообщить личную информацию
10 февраля 2025, 17:15, ИА Амител
Мошенники провоцируют фейковые свидания и заставляют оплачивать подарки самому себе. Как сообщает Rostovgazeta, о таких схемах мошенников к 14 февраля рассказал ростовский эксперт по проверке систем безопасности Георг Буцуканов.
"В преддверии 14 февраля, как и перед любыми другими массовыми праздниками, которые популярны в разных странах, мошенники используют особые схемы. Ко Дню влюбленных – с романтическим подтекстом. Пожалуй, самая популярная из них – цветы или подарок от тайного поклонника. С одним нюансом – получатель должен оплатить доставку, сообщить какой-нибудь код из СМС или назвать другие свои данные: имя, адрес, телефон", – рассказал эксперт.
Буцуканов призвал не принимать презенты от незнакомцев. Особенно если при их получении просят сообщить личную информацию. Кроме того, мошенники в Ростове, как и в других больших городах, продвигают фишинговые рассылки: их маскируют под фейки популярных сообществ, под видом афиш кинотеатров или еще чего-либо от "половинки" с сайта знакомств.
"Как правило, по ту сторону экрана вовсе не тот человек, чьи фото и данные размещены в анкете. Они же могут приглашать вас на свидание, просить оплатить такси или другие потребности, а после перевода денег – исчезать", – добавил эксперт.
Буцуканов призвал не переходить по ссылкам от подозрительных отправителей, а покупки совершать только на лично проверенных ресурсах.
20:12:54 10-02-2025
14 февраля это никакой не праздник. Придумано это все предпринимателями чтобы недалекие граждане несли им деньги.
07:23:59 11-02-2025
Гость (20:12:54 10-02-2025) 14 февраля это никакой не праздник. Придумано это все предпр... Господи. как я люблю эти теории заговоров!!! Какие предприниматели обогатятся от того ,что я испеку в пятницу тортик, приготовлю лазанью и мы куплю бутылочку вина. ААА ну да. те самые , которые муку , яйца и фарш продают!!! А новый год тоже предприниматели придумали? Уж в этот праздник , и наряды покупают и подарки дарят , и стол накрывают!!! вот где золотая жила то!!!
09:23:22 11-02-2025
Гость (20:12:54 10-02-2025) 14 февраля это никакой не праздник. Придумано это все предпр...
Пишет толстая бабёха около 40? Жри меньше! И мойся чаще.